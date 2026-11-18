“Voglio esprimere la mia grande approvazione per l’operazione della Polizia di Avellino nella quale è stato arrestato un uomo di Altavilla Irpina e sono stati sequestrati tre chili e mezzo di cocaina. Erano già pronte 14mila dosi che avrebbero invaso la nostra comunità, le nostre strade, le nostre scuole. Desidero ringraziare tutti gli uomini che hanno reso possibile questa fondamentale operazione, dal Questore Pasquale Picone a ogni agente coinvolto. Grazie al loro lavoro, il nostro territorio ha le armi e la competenza per combattere la piaga della droga e per questo motivo li ringrazio enormemente e rivolgo loro i miei più sentiti complimenti”.

Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, deputato irpino e vicepresidente nazionale del Movimento 5 Stelle.