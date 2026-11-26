Roma, 26 nov. – “Mi congratulo con la Polizia di Stato di Avellino e con la Procura per l’operazione denominata “Slow Motion”, che ha portato all’identificazione e al deferimento di 19 tifosi della Sampdoria responsabili di disordini prima della partita contro l’Avellino dello scorso 9 ottobre. L’operazione è stata possibile grazie al grande impegno della Questura e della Digos di Avellino, che portano avanti un lodevole lavoro di contrasto alla violenza, in particolare in occasione delle manifestazioni sportive della città. Non possiamo permettere che lo sport diventi il pretesto per creare disordini e intraprendere azioni violente. In questo senso, è estremamente importante il lavoro delle forze dell’ordine, che garantiscono che la nostra comunità possa godersi lo sport in perfetta sicurezza”. Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, deputato irpino e vicepresidente del Movimento 5 Stelle.