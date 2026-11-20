Sono circa sei milioni di euro i fondi che arriveranno per dare una boccata d’ossigeno alle infrastrutture viarie delle due principali aree industriali della provincia. Il Consorzio ASI di Avellino ha infatti ottenuto il finanziamento nell’ambito dell’Avviso pubblico della Struttura di Missione ZES del Dipartimento per il Sud. Un risultato di peso, considerato che il progetto si è classificato al quarto posto tra ben 67 proposte presentate in tutta la Regione Campania. L’obiettivo è chiaro: trasformare i poli di Valle Ufita e Pianodardine in aree industriali smart e green, puntando su sicurezza, sostenibilità e logistica avanzata.

A Valle Ufita, snodo cruciale tra Tirreno e Adriatico vicino al casello di Grottaminarda e alla futura stazione Hirpinia, e a Pianodardine, alle porte del capoluogo lungo il fiume Sabato, si lavorerà per rendere gli agglomerati più attrattivi per le imprese e più sicuri per le migliaia di lavoratori che li vivono quotidianamente. “Abbiamo fortemente voluto questo investimento per riqualificare e mettere in sicurezza le infrastrutture”, spiega il presidente del Consorzio ASI, Pasquale Pisano, sottolineando la stretta sinergia con l’assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Avellino guidato da Enza Ambrosone. “Un ringraziamento va all’assessore per aver colto subito questa opportunità e aver reso possibile il progetto, vista la competenza gestionale dell’ente comunale su alcune arterie stradali strategiche”, aggiunge Pisano.

Il piano organico di lavori mette al centro la sicurezza stradale e la mobilità dolce. I vecchi guard-rail, spesso danneggiati o obsoleti, lasceranno il posto a nuove barriere certificate, pensate per reggere anche al traffico pesante. Verranno realizzati percorsi pedonali protetti per separare finalmente chi si sposta a piedi dal traffico veicolare e industriale. Sul fronte della sostenibilità, a Valle Ufita si procederà con il relamping a LED della pubblica illuminazione, tagliando i consumi energetici di oltre il 50%. A Pianodardine, invece, il rifacimento del manto stradale utilizzerà finiture fotocatalitiche, una soluzione tecnologica mirata ad abbattere gli inquinanti atmosferici come gli NOx.

Non mancheranno interventi dedicati ai servizi e all’arredo urbano, con l’installazione di pensiline modulari attrezzate per la sosta e l’attesa e la realizzazione di un nuovo parcheggio da 20 posti auto. I tempi per vedere queste opere realizzate sono ancora un po’ lunghi, ma definiti. Secondo il cronoprogramma, l’avvio dei cantieri è previsto per la fine del 2027, con l’ultimazione dei lavori fissata per agosto 2029. Una tempistica che le imprese e i lavoratori delle due aree industriali sperano venga rispettata alla lettera.