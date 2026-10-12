Sicurezza di banche e uffici postali, domani la firma del protocollo in Prefettura

Rafforzare la prevenzione dei reati ai danni di banche, uffici postali e cittadini attraverso una collaborazione più stretta tra istituzioni, forze dell’ordine e operatori del settore. È questo l’obiettivo del Protocollo d’intesa che sarà sottoscritto domani, 13 ottobre, alle ore 12, presso la Prefettura di Avellino.

L’iniziativa assume particolare attualità anche alla luce dei recenti episodi che hanno interessato il territorio provinciale, tra cui l’assalto a uno sportello ATM a Lacedonia e il tentato assalto a un portavalori sul raccordo Avellino-Salerno. Il Protocollo punta a rafforzare il coordinamento e le misure di prevenzione, favorendo una collaborazione strutturata tra soggetti pubblici e privati.

L’accordo sarà sottoscritto dalla Prefettura, dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI/OSSIF) e da Poste Italiane, alla presenza degli istituti bancari aderenti e dei vertici provinciali delle forze dell’ordine.