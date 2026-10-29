Sicurezza del territorio, focus sui furti in provincia: riunito in Prefettura il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica

AVELLINO- Il contrasto ai furti e il rafforzamento delle misure di prevenzione e controllo del territorio sono stati al centro della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta questa mattina dal Prefetto di Avellino, Franca Fico, con la partecipazione dei vertici provinciali delle Forze dell’Ordine.

Nel corso della riunione è stato fatto il punto sull’andamento dei reati predatori. I dati disponibili evidenziano una diminuzione dei furti in abitazione. Pur in presenza di un trend in calo, il Comitato ha convenuto sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sul fenomeno, anche in considerazione della percezione di insicurezza che gli episodi registratisi negli ultimi giorni continuano a suscitare nelle comunità locali.

In tale quadro, il Prefetto ha disposto un ulteriore rafforzamento dei servizi di vigilanza e controllo nelle aree ritenute maggiormente sensibili, attraverso specifici servizi straordinari che vedranno impegnati, accanto al personale ordinariamente impiegato sul territorio, anche equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle Squadre di Intervento Operativo (S.I.O.) dell’Arma dei Carabinieri provenienti da Napoli. L’azione di prevenzione interesserà l’intero territorio provinciale mediante dispositivi di controllo, sia dinamici sia statici, calibrati sulle esigenze dei singoli contesti e orientati a garantire una presenza ancora più incisiva delle Forze dell’Ordine nelle zone maggiormente esposte al rischio di reati predatori. Particolare attenzione è stata dedicata alla situazione del Comune di Montaguto, alla presenza del Sindaco, con il quale è stato approfondito il tema della prevenzione dei furti e del rafforzamento delle misure di sicurezza sul territorio comunale, confinante con altre province ad alto tasso di criminalità. In tale ambito, è stata ribadita l’importanza strategica dei sistemi di videosorveglianza e del Patto per l’Attuazione della Sicurezza Urbana sottoscritto la scorsa estate, al fine di consentire al Comune di accedere ai finanziamenti statali destinati al potenziamento degli impianti di controllo del territorio. Nel corso dell’incontro è stata altresì evidenziata la fondamentale importanza della collaborazione tra cittadini e Forze dell’Ordine, quale elemento essenziale per una più efficace azione di prevenzione. In tale prospettiva, il Sindaco di Montaguto organizzerà nelle prossime settimane un incontro pubblico con la cittadinanza, al quale prenderanno parte anche rappresentanti delle Forze dell’Ordine, per fornire utili indicazioni volte a rafforzare i sistemi di difesa passiva delle abitazioni e delle attività economiche e favorire comportamenti utili a prevenire i furti.

Il Prefetto Franca Fico ha richiamato la necessità di proseguire con un’azione coordinata tra Prefettura, Forze dell’Ordine e amministrazioni comunali, valorizzando la conoscenza del territorio, la partecipazione attiva delle comunità locali e l’implementazione degli strumenti tecnologici. Ne è un esempio il recente completamento dell’ampliamento della rete di videosorveglianza del Comune di Avellino, realizzato con un finanziamento di oltre 400 mila euro a valere sul Programma Operativo Complementare (POC) Legalità del Ministero dell’Interno, che costituirà un ulteriore supporto alla prevenzione dei reati e alle attività investigative.

A questo intervento si affiancano altri 33 progetti di videosorveglianza presentati da altrettanti comuni della provincia, che permetterebbero di potenziare in modo ancor più capilare sul territorio gli strumenti di controllo e di contrasto ai reati predatori