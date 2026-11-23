Qualità, sicurezza e valorizzazione delle produzioni locali. Il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Avellino in campo a supporto del comparto agroalimentare irpino con due importanti eventi formativi, in programma domani 24 novembre presso l’Aula Consiliare di Venticano e giovedì 26 novembre ad Avellino, nel Complesso monumentale dell’Ex Carcere Borbonico.

L’azione del Dipartimento di Prevenzione si conferma centrale non solo nell’attività di vigilanza e tutela della salute pubblica, ma anche nell’accompagnare le imprese locali verso standard sempre più elevati, in un settore cardine per l’economia e l’identità del territorio.

Uniformare le metodologie ispettive tra i vari attori impegnati nella filiera significa infatti garantire prodotti sicuri ai consumatori e, al contempo, offrire agli operatori del settore un quadro di regole chiare, fondato sulle più recenti evidenze scientifiche e sulle normative europee.

Il primo appuntamento, in programma domani, 24 novembre, a Venticano, su “Tecnologia di produzione in PAT a base di carne: identità territoriale, deroghe e

strategie di controllo ufficiale” è dedicato alla valorizzazione dei salumi tipici. I Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) rappresentano un autentico patrimonio identitario dell’Irpinia, tutelato da specifiche deroghe igienico-sanitarie europee, un ambito in cui l’Asl Avellino svolge un ruolo di primo piano ospitando la sede del CRIPAT (Centro di Riferimento Regionale per la sicurezza alimentare nella ristorazione pubblica e collettiva e nelle produzioni agroalimentari tradizionali).

L’evento formativo punta ad armonizzare le procedure di valutazione del rischio e a standardizzare i controlli ufficiali (Reg. UE 2017/625), salvaguardando la microflora autoctona e i processi storici di lavorazione.

Giovedì 26 novembre, ad Avellino, si terrà invece la quarta sessione del ciclo “Controlli ufficiali nella filiera agroalimentare – Prospettive future”, dedicata a “HACCP e valutazione dei rischi microbiologici”. L’incontro approfondirà l’integrazione tra gli obblighi della legislazione europea sull’igiene degli alimenti e i principali standard internazionali di certificazione. Attraverso l’analisi di casi studio reali, i partecipanti lavoreranno sulla verifica dei piani di autocontrollo aziendale, sull’interpretazione dei dati microbiologici e sulla programmazione di audit basati sul rischio.

Con questo doppio appuntamento, l’Asl Avellino ribadisce la volontà di coniugare il rigore dei controlli ufficiali con il sostegno alla competitività delle eccellenze agroalimentari della provincia, alimentando una sinergia virtuosa tra sanità pubblica, mondo accademico, enti di ricerca e tessuto produttivo locale.