Un incentivo economico importante per favorire le adozioni e svuotare i box del canile municipale, che deve però essere accompagnato da tutele rigorose per evitare adozioni dettate esclusivamente dal risparmio fiscale. È questa la posizione espressa dai membri della XII Commissione Tutela e Diritti degli Animali – Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori*, che in data odierna hanno inviato una PEC ufficiale all’Assessore competente, Dott.ssa Rosalia Iandiorio, in merito all’introduzione di uno sgravio sulla TARI fino a 400 euro annui destinato a chi adotta un cane dalla struttura comunale.

Pur accogliendo con grande favore l’iniziativa – definita un segnale concreto di attenzione verso gli animali del territorio e un’opportunità per offrire una nuova famiglia a molti cani ospitati in canile – la Commissione sottolinea la necessità di affiancare al bonus regole chiare e verifiche puntuali.

Nello specifico, attraverso la comunicazione ufficiale, i membri della Commissione hanno chiesto all’Assessorato chiarimenti su tre punti ritenuti fondamentali:

– Requisiti di idoneità: definizione di eventuali criteri di selezione per i futuri adottanti, chiarendo se la misura sarà accessibile a tutti indistintamente o subordinata a specifiche valutazioni;

Controlli pre e post-affido:modalità e tempistiche con cui verranno monitorati nel tempo lo stato di salute, la cura e il benessere dell’animale, al fine di scongiurare adozioni opportunistiche;

– Coinvolgimento dei volontari e delle associazioni: eventuale integrazione nel percorso di adozione di volontari qualificati e associazioni del settore, oltre all’adozione di modulistica specifica per valutare l’idoneità delle richieste.

«Le adozioni affrettate o motivate dal solo vantaggio economico rischiano purtroppo di tradursi in nuovi abbandoni, restituzioni in canile o gravi situazioni di incuria», dichiarano i membri della XII Commissione. «Il nostro obiettivo è tutelare concretamente gli animali, evitando che subiscano ulteriori traumi dopo l’esperienza del canile».

La Commissione resta ora in attesa di un riscontro da parte dell’Assessorato, confermando fin da subito la propria piena disponibilità a un confronto costruttivo per garantire la migliore riuscita dell’iniziativa nel pieno rispetto del benessere animale.