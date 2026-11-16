Sfida da Guinness a Dolce Avellino: al via la grande festa dei dolci e del cioccolato

Da giovedì 19 a domenica 22 novembre, il salotto buono di Corso Vittorio Emanuele ospiterà l’attesissima seconda edizione di Dolce Avellino, la manifestazione dedicata ai dolci della tradizione italiana e alle più raffinate specialità in cioccolato, promossa dall’Associazione Italia Eventi. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Avellino e dall’UNOE (Unione Nazionale Organizzatori di Eventi), animerà il centro cittadino con un suggestivo percorso del gusto ad ingresso libero e gratuito, aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 10 del mattino fino a mezzanotte.

Una sfida da Guinness nel segno delle nocciole d’Irpinia

Il momento clou di questa seconda edizione sarà un’ambiziosa e golosissima sfida da Guinness, condotta dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti. La realizzazione della tavoletta di cioccolato più lunga del mondo, ovvero un capolavoro artigianale che unirà l’eccellenza dei maestri cioccolatieri al sapore inconfondibile delle rinomate nocciole locali, vedrà all’opera l’artigiano e maestro del cioccolato Antonio Tutela e diversi maestri cioccolatieri irpini. La sfida è stata pensata non solo per stupire e coinvolgere il grande pubblico, ma soprattutto per celebrare e valorizzare concretamente i prodotti identitari dell’Irpinia, dimostrando come le materie prime d’eccellenza del territorio possano diventare protagoniste assolute dell’alta arte dolciaria. Ritirando il biglietto per la degustazione alle casette della fiera, sarà possibile donare un contributo solidale alla Fondazione Maria Gabriella De Matteis.

Avellino e l’Irpinia: cuore verde dell’eccellenza agroalimentare

Città simbolo dell’antica cultura irpina e di una calda ospitalità, Avellino vanta una secolare e profonda relazione con la terra e con le produzioni agroalimentari d’eccellenza, spaziando dalla viticoltura d’autore alle pregiate nocciole, dalle castagne alle produzioni olearie, casearie e norcine. Accogliere Dolce Avellino nel cuore battente della città significa dar vita a un dialogo importante tra patrimonio storico e artigianato d’autore, ospitando maestri cioccolatieri e pasticceri pronti a condividere la propria passione con cittadini, visitatori e turisti.

“Tornare ad Avellino con questa seconda edizione, arricchita da un evento straordinario come la sfida per la tavoletta più lunga, è motivo di grande orgoglio per tutta la nostra associazione”, dichiara Giuseppe Lupo, presidente dell’Associazione Italia Eventi. “Desidero rivolgere un sentito ringraziamento al sindaco Nello Pizza, all’assessore Ettore Iacovacci e a tutta l’amministrazione comunale per la sensibilità, il sostegno e la grande disponibilità dimostrate nell’accogliere e valorizzare la nostra manifestazione nel cuore della città”.

La cultura del cacao: varietà, segreti e consumo consapevole

Il cioccolato è il frutto di un’arte antica che richiede tempo, competenza e materie prime rigorosamente selezionate. A Dolce Avellino l’incredibile varietà delle proposte diventa l’occasione ideale per una vera e propria crescita culturale. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire da vicino i segreti del temperaggio e le differenti origini delle fave di cacao attraverso il racconto appassionato dei produttori. Dalle tradizionali e raffinate praline alle varianti speziate, fino alle tavolette mono-origine e alle ampie selezioni senza glutine, senza lattosio e con zuccheri alternativi: ogni assaggio si trasforma così in un atto di conoscenza e di scelta alimentare consapevole.

I laboratori della Fabbrica Culturale del Cioccolato e la partecipazione delle scuole

Oltre al vivace mercatino artigianale, il cuore pulsante delle attività didattiche sarà la Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante, gestita dai maestri cioccolatieri perugini e attiva ogni giorno dalle 10 alle 20. Un vero e proprio laboratorio a cielo aperto che ha già registrato un altissimo numero di adesioni da parte delle scuole cittadine e che ospiterà tre percorsi esperienziali:

Dalla fava di cacao alla tavoletta di cioccolato: un affascinante viaggio alla scoperta della storia e di tutte le fasi di lavorazione del cacao, pensato per le scolaresche ma aperto a tutti i curiosi;

un affascinante viaggio alla scoperta della storia e di tutte le fasi di lavorazione del cacao, pensato per le scolaresche ma aperto a tutti i curiosi; Diventa cioccolatiere per un giorno: un laboratorio pratico e coinvolgente per mettersi alla prova con le proprie mani e realizzare una creazione dolciaria;

un laboratorio pratico e coinvolgente per mettersi alla prova con le proprie mani e realizzare una creazione dolciaria; Nonni e nipotini – Un mondo di cioccolato (appuntamenti fissi alle ore 17 e alle ore 18): uno speciale incontro pomeridiano nato per unire le generazioni attraverso la dolcezza e la magia della manualità condivisa.

Spettacoli dal vivo, arte di strada e la magia del Teatro di Figura

Ad arricchire l’atmosfera di festa e intrattenimento lungo Corso Vittorio Emanuele sarà un ricco calendario di appuntamenti completamente gratuiti e pensati per tutta la famiglia. Ogni giorno, dalle ore 10 alle 22, spazio al divertimento e all’allegria a cura del Teatro Nazionale di Burattini del maestro Mauro Apicella Ferraiolo. Accanto agli imperdibili spettacoli dal vivo di Pulcinella, questa tappa introduce una grande novità: “Il Laboratorio del Teatro di Figura”, un viaggio speciale in cui bambini e ragazzi, guidati direttamente dal maestro burattinaio, potranno scoprire da vicino i segreti, la storia e le differenze tra burattini, marionette e pupi siciliani.

Il passeggio del fine settimana sarà animato dalle esibizioni dal vivo di suggestivi artisti di strada. Venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 20, gli occhi del pubblico saranno tutti puntati sulle spettacolari evoluzioni di Hamza, l’incantatore di fiamme, protagonista di una performance ad alto tasso di adrenalina tra giochi di fuoco e luce. Sabato 21 novembre, sempre alle ore 20, l’energia contagiosa della Pig Band Street travolgerà il centro cittadino con il ritmo itinerante della sua street band musicale, mentre domenica 22 novembre alle ore 11 il gran finale dell’intrattenimento sarà affidato alle sonorità autentiche e coinvolgenti del gruppo musicale popolare Asunagnera, per accompagnare la passeggiata domenicale tra tradizione, folklore e allegria.

Un itinerario del gusto tra le eccellenze di 6 regioni italiane

Corso Vittorio Emanuele si trasformerà in un irresistibile itinerario sensoriale attraverso i saperi e i sapori di ben sei regioni italiane, offrendo ai visitatori la possibilità di compiere un vero e proprio viaggio tra i banchi degli artigiani.

A fare gli onori di casa saranno le grandi eccellenze della Campania e del territorio irpino. Presente la rinomata cioccolateria salernitana, i dolci della tradizione, i torroni morbidi e i mostaccioli in vari gusti. Spazio anche alle fragranti aragostine ripiene al momento, al croccante caldo lavorato sul posto, alla frutta secca d’eccellenza dei Monti Picentini (tra nocciole, mandorle e noci) e a un’ampia selezione di frutta disidratata senza zuccheri aggiunti, buona e salutare.

A fare da sponda a questa solida tradizione dolciaria saranno le straordinarie creazioni dell’Umbria, rappresentata dall’alta scuola della pralineria perugina con le sue celebri ed eleganti sfere di cioccolato ripiene in un’ampia varietà di gusti, tavolette d’autore e raffinate lavorazioni artigianali. Il percorso del gusto prosegue poi con il Molise, presente con raffinati macarons artigianali, opzioni dedicate a chi sceglie prodotti senza glutine e senza lattosio e l’esclusiva novità dei cioccolatini realizzati con latte di bufala. Scendendo lungo lo Stivale si incontrano la Puglia, rappresentata dai suoi iconici e fragranti pasticciotti dorati, la Calabria, con la celebre liquirizia purissima e il profumato liquore alla liquirizia, per arrivare infine fino in Sicilia con le sue maestose cassate, l’inconfondibile Cioccolato di Modica IGP e i cannoli croccanti riempiti d’arte al momento.

Conclusa l’emozionante quattro giorni irpina, la grande carovana itinerante dell’Associazione Italia Eventi riprenderà il suo viaggio lungo la penisola per fermarsi a Pompei dal 26 al 29 novembre.