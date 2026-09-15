Settimana Europea della Mobilità 2026, il Comune di Avellino aderisce con la collaborazione di Legambiente Alveare

Dal 16 al 22 settembre 2026 si rinnova l’appuntamento con la Settimana Europea della Mobilità, l’iniziativa promossa a livello europeo per sensibilizzare cittadini e cittadine, istituzioni e comunità sull’importanza di una mobilità sostenibile, accessibile e inclusiva.

Il tema del 2026 riprende e amplia quello del 2025, “Mobilità per tutti”, introducendo una particolare attenzione alla mobilità intergenerazionale. Bambini, giovani, adulti e anziani vivono infatti la città e utilizzano i sistemi di trasporto in modi differenti, incontrando esigenze, capacità e ostacoli specifici. Garantire una mobilità per tutti significa assicurare a ogni persona la possibilità di spostarsi e di accedere ai servizi essenziali attraverso sistemi di trasporto sostenibili, sicuri, accessibili ed economicamente sostenibili, indipendentemente dall’età, dal reddito, dal luogo di residenza, dal genere o dalle abilità.

Ancora oggi molte persone incontrano difficoltà legate ai costi del trasporto, alla carenza di collegamenti e di alternative adeguate o alla scarsa accessibilità dei servizi. Questi ostacoli possono limitare concretamente la possibilità di raggiungere il luogo di lavoro, la scuola, i servizi sanitari, gli esercizi commerciali e gli spazi dedicati alla socialità.

È il fenomeno della povertà dei trasporti, una condizione che può incidere profondamente sulla partecipazione alla vita sociale ed economica e che richiede risposte capaci di mettere al centro le persone e i loro bisogni.

Il Comune di Avellino aderisce alla Settimana Europea della Mobilità 2026 e supporta le iniziative e gli eventi organizzati dalle associazioni. Il programma è stato co-progettato con Legambiente Avellino – Alveare APS che ha aderito alla manifestazione di interesse indetta dall’Ente.

Il calendario, comprende diversi appuntamenti dislocati in vari luoghi della città, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui temi della mobilità sostenibile e di educazione alla sicurezza stradale, con attività e laboratori che coniugano educazione e divertimento e che incoraggiano l’utilizzo di sistemi di trasporto alternativi all’auto privata. Il 20 settembre è la “Giornata della città senza auto” in cui saranno chiuse al traffico veicolare parti della città.

Le attività culmineranno il 22 settembre, in occasione della “giornata mondiale senza auto”. Si invitano gli utenti della strada a lasciare l’auto a casa ed a muoversi in modo sostenibile per dimostrare che ognuno può contribuire a migliorare l’ambiente delle nostre città, proteggere la nostra salute e migliorare la qualità della vita. Tutti cittadini e le cittadine sono invitati a partecipare alle iniziative, scoprire nuove modalità di spostamento e contribuire alla costruzione di una mobilità più sostenibile, sicura e accessibile per tutti.

Il primo appuntamento è fissato per Mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 10.00 presso il Circolo della Stampa di Avellino con la Presentazione del dossier “Destinazione Sostenibilità”. Legambiente Alveare APS Avellino curerà l’evento con la presentazione pubblica di un dossier, con esposizione dei dati e confronto aperto con Amministrazione, scuole, associazioni, ordini professionali e stampa.

Link della pagina: https://www.comune.avellino.it/sito/pagina/12753498-settimana-europea-della-mobilita-2026-mase