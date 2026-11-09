“Sette passi per il sorriso”: prevenzione ad Avella con Amos Partenio

Nel pomeriggio di ieri, domenica 8 novembre, gli ambulatori per le visite gratuite firmati Amos Partenio sono stati allestiti presso l’ICM “Guerriero” (scuola primaria) di Avella e hanno ospitato, ancora una volta, le tantissime persone che hanno aderito all’iniziativa, credendo nel grande valore della prevenzione oncologica.

Ad eseguire i controlli gratuiti il senologo dottor Carlo Iannace, l’ecografista dottor Michele Capozzi, l’internista dottor Antonio D’Avanzo, il dermatologo dottor Domenico Salvi, il nefrologo dottor Giovanni Cibelli e la specialista nelle malattie cardiovascolari dottoressa Giusy Palermo.

L’Amos Partenio, anche questa volta, desidera ringraziare i medici specialisti che destinano tempo e professionalità alle numerose iniziative sul territorio dedicate prevenzione oncologica. Un ringraziamento speciale anche all’associazione Masci Avella 1 per la collaborazione nell’organizzazione, al comune di Avella per il patrocinio e all’Istituto Comprensivo per l’ospitalità. Oltre che alle volontarie e ai volontari che allestiscono e coordinano gli ambulatori, accogliendo calorosamente tutti coloro che scelgono la strada della prevenzione oncologica che può salvare la vita.

Una tappa, quella di ieri, che ha colto l’occasione per lanciare la nuova edizione di “Sette passi per il sorriso”, la raccolta fondi solidale per i piccoli pazienti oncologici del Pausilipon Santobono di Napoli e le associazioni che assistono le persone affette da autismo. La vita a piccoli passi per creare grandi cose. Creazioni e palline natalizie, oltre ai meravigliosi Teddy, sono pronti ad entrare nelle vostre case.

La prevenzione non si ferma mai. L’Amos Partenio vi dà appuntamento alle prossime tappe con gli ambulatori delle visite gratuite. Maggiori informazioni sulle pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania.