“Serve una resistenza collettiva alla globalizzazione”: il M5S riflette sul futuro delle aree interne

Le aree interne del Mezzogiorno non sono solo una questione geografica, ma il cuore pulsante (e sofferente) del futuro del nostro Paese. Ripensare lo sviluppo economico e sociale partendo dalla visione di Manlio Rossi Doria è la chiave per dare nuove opportunità ai territori. Con questo spirito, il Movimento 5 Stelle di Avellino ha organizzato presso il Circolo della Stampa il convegno “Le aree interne del mezzogiorno e l’attualità del pensiero di Manlio Rossi Doria”.

Al centro del dibattito è stato ripreso il celebre e lucidissimo concetto con cui il grande meridionalista divideva il Sud Italia in “polpa” e “osso”. Se la “polpa” rappresenta le pianure fertili e le aree costiere, storicamente più integrate nei mercati e nelle infrastrutture, l'”osso” è l’entroterra montuoso, aspro, difficile e marginalizzato. Avellino, con la sua conformazione appenninica e la sua storia, è per eccellenza “osso”. La sfida lanciata dal convegno è proprio questa: come trasformare la fragilità strutturale di queste terre in una risorsa identitaria ed economica, evitando che diventino mere riserve di abbandono?

A portare il suo contributo alla riflessione economica è stato il prof. Salvatore D’Acunto, docente di Economia Politica all’Università Luigi Vanvitelli. «È molto complicato immaginare una soluzione per le aree interne in un contesto come quello dei mercati globali», ha esordito D’Acunto, spiegando come le periferie vengano inevitabilmente schiacciate dai centri a maggior capacità di attrazione. «I territori non sono uguali, sono organizzati in maniera gerarchica». Se un tempo esisteva un rapporto di osmosi e scambio tra città e campagne limitrofe, oggi i grandi snodi logistici globali non hanno più bisogno della periferia, potendo attingere risorse e merci dall’altro emisfero. «Dentro il contesto della globalizzazione queste aree sono destinate a soffrire sempre di più e a perdere popolazione», ha avvertito il professore, delineando un futuro cupo in cui l’entroterra rischia di diventare solo un “rifugio per vecchi” o un “contenitore di veleni e rifiuti” delle industrie più inquinanti. La via d’uscita, secondo D’Acunto, passa per un radicale cambio di paradigma: «Noi dovremmo provare a organizzare una resistenza collettiva a questa idea dell’organizzazione del mondo. Un modello economico diverso è imprescindibile se vogliamo pensare a un futuro delle aree interne».

Ai saluti hanno partecipato Anna D’Aliasi, Vice sindaco di Avellino, Sara Spiniello, rappresentante del gruppo territoriale M5S, e Maura Sarno, coordinatrice provinciale. Ha portato il suo contributo tecnico anche l’Avv. Francesco Iandoli. A tracciare le conclusioni politiche dell’incontro è stato l’On. Michele Gubitosa, vice presidente nazionale del Movimento 5 Stelle, che si è collegato da remoto. I lavori sono stati coordinati dall’agronomo Angelo Maglio, referente formazione del gruppo territoriale M5S di Avellino.