Serino, dopo sei anni la scuola di Ribottoli riapre le sue porte: stamane l’inaugurazione

Una giornata di festa per la comunità di Serino che aspettava questo momento da più di sei anni: da oggi, infatti, la scuola dell’infanzia e primaria di Ribottoli ha riaperto le sue porte agli oltre cento alunni che, da lunedì, torneranno a sedersi in banchi nuovi di zecca.

All’inaugurazione di questa mattina, insieme al sindaco Vito Pelosi e a tutta la sua giunta, erano presenti anche il presidente della Provincia Fausto Picone e il consigliere regionale Maurizio Petracca.

La struttura è di 1000 metri quadrati, otto le aule – tre per la scuola dell’infanzia e cinque per la primaria – a cui si aggiungono un’aula laboratorio, una biblioteca, la sala professori e i locali mensa con cucina annessa. C’è anche uno spazio polifunzionale per recite e assemblee, oltre a un ampio ingresso. All’esterno sono stati realizzati percorsi in sicurezza per gli utenti e per le persone con disabilità.

Costata oltre 2,5 milioni di euro, la scuola, che sarà guidata dalla dirigente scolastica Antonella De Donno, è nata dalla demolizione e ricostruzione del vecchio plesso scolastico, ed è stata realizzata rispettando tutte le norme anti sismiche e di efficientemento energetico.

L’ amministrazione comunale ha acquisito anche un fondo di circa 2.500 mq., alle spalle del nuovo edificio, finalizzato a futuri ampliamenti a pertinenza del plesso realizzato come area giochi, palestra e ulteriori spazi per parcheggi.

Particolarmente soddisfatto il sindaco di Serino Vito Pelosi: “L’inaugurazione di una nuova scuola rappresenta sempre un giorno particolare e speciale per una comunità. In questo caso ancora di più, perché è un istituto costruito con tutte le normative ed il rispetto degli standard anti sismici. Per molti anni le famiglie hanno fatto diversi sacrifici e li ringraziamo. Però come amministrazione comunale abbiamo mantenuto il nostro impegno: ridare ai nostri giovani e alla nostra comunità una nuova scuola. A breve apriremo anche altri istituti scolastici per un investimento totale di 16 milioni di euro”

Per la consigliera con delega alla cultura Carmelina Amoroso si tratta di un momento importantissimo per la comunità serinese: “La scuola rappresenta un luogo di formazione, di incontro e per questo siamo fieri che da oggi i nostri bambini e bambine potranno avere a loro disposizione aule nuove e tanti servizi che contribuiranno alla loro crescita personale. Ora dobbiamo contribuire tutti a custodire e tutelare questo nuovo edificio”.

Le fa eco la delegata all’istruzione Franca Filarrmonico: “Dopo anni di attesa, di sacrifici e di speranze Serino ritrova la sua scuola d’infanzia e primaria. Siamo davvero fieri che questo giorno sia arrivato e che da lunedì le porte di questo splendido plesso si riaprano”

Il delegato ai lavori pubblici Gaetano De Feo ci tiene a fare dei ringraziamenti: “Ringrazio don Calogero che per anni ha ospitato gli alunni della scuola nei saloni parrocchiali e il Gruppo Volta costruzioni che ha rispettato i tempi di consegna, lavorando intensamente per evitare che perdessimo i fondi”.