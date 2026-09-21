Serino, accusato di essere un “furbetto” del Reddito di Cittadinanza: assolto un 70enne

SERINO- Assolto dall’ accusa di aver percepito più di ventimila euro di beneficio del Reddito di cittadinanza in distinti periodi compresi tra il 2019 e il 2022 grazie al fatto che aveva omesso nelle dichiarazioni una partecipazione societaria per circa 35 mila euro. E’ quanto hanno deciso i giudici del Tribunale Collegiale di Avellino (presidente Paolo Cassano) nei confronti di un settantenne di Serino, difeso dagli avvocati Nicola D’ Archi e Carmela Giaquinto. Le motivazioni della sentenza non sono ancora note, ma uno dei punti centrali della difesa nel corso dell’istruttoria era legato proprio alla carenza di verifiche sulle quote e sul valore delle stesse.

LE ACCUSE

La violazione della norma specifica che regola la percezione del Reddito di cittadinanza e tre contestazione di indebita percezione di erogazioni pubbliche (316 ter). Quelle contestate al settantenne per tre distinti periodi. Il primo tra dall’ ottobre del 2019 al dicembre 2020 (circa 7mila euro); il secondo periodo da febbraio 2021 a luglio 2022 (circa 9mila euro); il terzo periodo da settembre 2022 a dicembre 2023 (circa 6mila euro).

IL VERDETTO

Il Tribunale Collegiale di Avellino ha assolto dalle accuse il settantenne “perché il fatto non sussiste”. Ora si attendono le motivazioni della sentenza.