I Carabinieri della Stazione di Serino hanno denunciato un 25enne del posto, ritenuto responsabile del reato di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto a Serino in orario serale, il giovane, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato sorpreso in atteggiamento sospetto a bordo della propria autovettura, parcheggiata sulla pubblica via.

All’esito del controllo, i Carabinieri hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro uno spinello confezionato con hashish. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori circa 80 grammi della medesima sostanza stupefacente e un bilancino di precisione, anch’essi sottoposti a sequestro.

Il 25enne è stato quindi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

Si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che la responsabilità dell’indagato dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile, nel rispetto del principio di presunzione di innocenza.