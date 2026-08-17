Serie B, l’Avellino riparte dal Partenio: sabato 22 agosto esordio contro l’Arezzo

L’U.S. Avellino 1912 rende noto che partirà martedì 18 agosto 2026, alle ore 9:30, la prevendita in vista del match tra Avellino ed Arezzo che verrà disputato sabato 22 agosto alle ore 21:00 presso lo stadio Partenio – Lombardi di Avellino e valido per la prima giornata del campionato di Serie BKT.

Fase di prelazione dedicata ai possessori della Branco Card

Coloro i quali che non hanno sottoscritto l’abbonamento e hanno aderito al programma di fidelizzazione “Branco” avranno diritto all’acquisto in prelazione del biglietto nella giornata di martedì 18 agosto.

La prelazione è personale e non dà diritto ad acquistare biglietti per altri soggetti che non siano titolari di Branco Card.

Vendita libera

Sarà attiva dalle ore 9:30 di mercoledì 19 agosto 2026 fino ad inizio gara (salvo esaurimento posti disponibili).

Costo dei biglietti

Curva Sud:

NON DISPONIBILE

Tribuna Terminio:

• Adulti: 25 euro

• Ridotto: 20 euro

• Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2012): 15 euro

Tribuna Montevergine Laterale:

• Adulti: 32 euro

• Ridotto: 27 euro

• Ridotto Under 14 (nati a partire dal 1/1/2012): 22 euro

Ridotti

I biglietti ridotti sono riservati alle categorie:

Over 65 (nati prima del 31/12/1961)

(nati prima del 31/12/1961) Ragazzi (nati dal 01/01/2008 al 31/12/2011)

(nati dal 01/01/2008 al 31/12/2011) Donne

I bambini nati dal 2021 in poi, se accompagnati da un adulto munito di biglietto, potranno accedere gratuitamente allo stadio.

Informazioni Aggiuntive

Il club precisa che non saranno consentiti ingressi di favore se non quelli previsti da obblighi contrattuali con gli sponsor.

Sarà possibile acquistare un massimo di 4 biglietti per persona.

I cancelli dello stadio Partenio – Lombardi saranno aperti dalle ore 19:00, pertanto si consiglia vivamente di recarsi in anticipo ai varchi in maniera tale da garantire un regolare deflusso del pubblico e consentire agli steward ed alle forze dell’ordine le opportune e necessarie operazioni di controllo.

Come Acquistare i Biglietti

E’ possibile acquistare i biglietti della gara Avellino – Arezzo online (sui siti www.boxol.it e www.go2.it), presso la biglietteria dello stadio Partenio – Lombardi e presso tutti i punti vendita del circuito nazionale Go2 (questo il link per visualizzarli: https://www.go2.it/rivenditori).

Orari Biglietteria

La biglietteria dello Stadio “Partenio – Lombardi” osserverà i seguenti orari di apertura:

da martedì 18 a venerdì 21 agosto: dalle ore 9:30 alle 13:00 e dalle ore 15:30 alle 19:00;sabato 22 agosto (giorno gara Avellino – Arezzo): dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 ad inizio partita.