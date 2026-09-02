Sequestro di Via Zigarelli, la Cassazione: Riesame corretto su lottizzazione abusiva e sequestro

AVELLINO- Abuso edilizio o lottizzazione abusiva? E’ stato questo uno dei temi centrali e dei motivi di ricorso davanti ai giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, presentato dall’ attuale legale rappresentante della società Immobiliare A M s.r.l. (non indagato) , per l’ annullamento dell’ordinanza del 19 febbraio 2026 del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino che, per aveva rigettato le richieste di riesame avanzate, in qualità di legali rappresentanti della società, da Marinelli e da Antonio Avagnano (che non ha proposto ricorso per Cassazione) , contro il decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari di Avellino su richiesta della Procura della Repubblica di Avellino del 20 gennaio 2026 che, ritenuta lasussistenza di gravità indiziaria per i reati di lottizzazione abusiva e aveva disposto il sequestro preventivo di un immobile, costituito da varie unità immobiliari, in corso di realizzazione in Via Zigarelli, e di alcune aree comuni appartenenti alla Immobiliare A M s.r.l, sequestro eseguito dai militari del Nipaf dei Carabinieri Forestali di Avellino. Come e’ noto i giudici della Suprema Corte hanno dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta dalla difesa. Nel ricorso presentato dal legale della società immobiliare, il penalista Raffaele Tecce, veniva evidenziato al secondo motivo (tre in tutto, ovviamente di una certa complessità tecnica) che ” da ultimo, che lo stesso Tribunale del riesame, accogliendo l’indicazione difensiva, ha concluso che l’immobile ricade in zona F, non già in zona agricola, per cui, alla luce della lettura del PUC del Comune di Avellino, che,ai fini della valorizzazione del territorio, consente anche per la zona in discorso gli interventi di demolizione e di ricostruzione sulla stessa area di sedime, è errato affermare l’inapplicabilità dell’art. 23-ter, comma 1 -ter del d.P.R. n. 380del 2001 (relativo al cambio di destinazione d’uso) in quanto sarebbe precluso ogni mutamento di destinazione d’uso per gli immobili ricadenti in zona F. Decisiva è infine la considerazione del fatto che l’eventuale necessità di assentire la realizzazione degli immobili attraverso il permesso di costruire invece che, come avvenuto, attraverso una cosiddetta “super SCIA”, determina al più un abuso edilizio e non già una lottizzazione abusiva, con tutte le conseguenzedel caso in relazione all’applicabilità della misura ablativa”. Per i giudici della Suprema Corte invece non si rileva alcuna violazione di legge da parte del Tribunale di Avellino “in ordine alla ritenuta configurabilità del reato di lottizzazione abusiva, in quanto il frazionamento di un complesso immobiliare, attraverso la vendita di singole unità immobiliari a privati, se realizzato in difformità dalla originaria destinazione d’uso, configura il reato di lottizzazione abusiva (Sez. 3, n. 22038del 11/04/2019, Rv. 275794 – 01; Sez. 3, n. 38799 del 16/09/2015, Rv.264717 – 01)”. Una circostanza che secondo i magistrati non e’ influenzata al fatto : “che attualmente l’immobile insista urbanisticamente in zona F, sia perché, come osservato nell’ordinanza impugnata, si tratta di una zona omogenea tipicamente destinataad attrezzature e impianti di interesse generale (art. 2 del D.M. 2aprile 1968, n. 1444), tipicamente a servizi pubblici e non già all’edilizia residenziale privata, sia perché non incide di per sé sulla destinazione d’uso dell’immobile, che ne descrive, secondo le categorie funzionali elencate dall’art.23-ter del d.P.R. n. 380 del 2001, la funzione urbanisticamente rilevante, tanto più trattandosi di un edificio – quello demolito nel 2009- di risalente edificazione, non necessariamente in linea con le scelte urbanistiche successive”. E hanno anche ricordato come, rispetto alla presunta mancanza di una motivazione del “periculum” per il sequestro: “nel caso in esame è stata accertata la realizzazione di 12 unità abitative e 18 box auto, in sostituzione di un fabbricato rurale, in parte significativa non destinato a fini abitativi, va rimarcato che, in tema di reati edilizi, costituisce carico urbanistico l’effetto prodotto dall’insediamento primario in termini di domanda di strutture e di opere collettive in dipendenza del numero delle persone insediate su un determinato territorio, sicché, ai fini della verifica, in fase cautelare, del pericolo del suo aggravio per effetto della costruzione realizzata, dev’essere compiuta una valutazione dinamica delleconseguenze dell’attività edilizia sul territorio, avendo riguardo ancheall’incidenza delle opere in precedenza edificate sulla stessa area, le cuidimensioni possono costituire un valido elemento per apprezzare l’impatto complessivo dell’immobile”.