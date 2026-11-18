AVELLINO- Il durissimo colpo inferto allo spaccio di cocaina dagli agenti della Squadra Mobile di Avellino coordinati dalla Procura della Repubblica “si inserisce in una più ampia ed articolata azione di repressione di fenomeni legati allo spaccio di stupefacenti che vede sempre più coinvolti anche adolescenti”. Lo ha scritto nella nota sull’ operazione eseguita dal personale della Questura di Avellino il Procuratore della Repubblica facente funzioni Francesco Raffaele.
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