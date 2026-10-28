Sei testimoni del processo al Nuovo Clan Partenio a giudizio: udienza slitta a gennaio

AVELLINO- Partirà il prossimo 11 gennaio davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino Aniello Maria De Piano il processo a sei dei dieci testimoni del processo al Nuovo Clan Partenio finiti a giudizio per falsa testimonianza (uno e’ finito a processo a Napoli per competenza territoriale, due hanno scelto la messa alla prova, uno il rito abbreviato) . Dopo che la Procura di Avellino ha firmato infatti un decreto di citazione diretta a giudizio nei confronti di altrettanti testimoni. Nella prima udienza fissata dopo la decisione del giudice nell’udienza predibattimentale del dicembre scorso, il giudice monocratico del Tribunale di Avellino Lorenzo Corona si è astenuto, avendo composto il Collegio che ha condotto il processo al Nuovo Clan Partenio. Da qui il rinvio al prossimo undici gennaio.

Nei loro confronti la Procura Distrettuale Antimafia di Napoli aveva chiesto al collegio presieduto dal giudice Gian Piero Scarlato di trasmettere alla Procura della Repubblica di Avellino gli atti per falsa testimonianza. Dagli accertamenti eseguiti dai Carabinieri di Avellino, per i dieci testimoni e’ scattata la citazione diretta a giudizio. A firmare il decreto il sostituto procuratore Antonella Salvatore, il magistrato che ha coordinato le indagini. Varie le ipotesi e le circostanze contestate agli imputati. C’e’ chi ha negato di aver incontrato degli imprenditori o averci parlato ma e’ stato ripreso dalle telecamere della sala di aspetto dei Carabinieri mentre comunicava con gli stessi prima di essere ascoltato, chi invece ha escluso di aver chiesto somme come interesse in alcune delle vicende di usura contestate, chi avrebbe prestato somme per la patente e non per interessi (arrivando a dire che era amico da 6 o 7 anni con la persona, circostanza inverosimile visto che aveva a quella età 12 o 13 anni); oppure chi in aula ha negato di aver ricevuto domande da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino sulla conoscenza con un altro soggetto, salvo poi dal verbale comprendere che quella era stata la prima domanda; imprenditori che hanno negato richieste estorsive, limitandosi a precisare che era stato chiesto materiale del cantiere; chi invece avrebbe escluso di aver chiesto l’intervento dei Galdieri per risolvere problematiche o di Carlo Dello Russo per recuperare un credito. Infine anche un detenuto che prima aveva escluso di conoscere Ernesto Nigro, salvo poi smentirsi da solo nel corso dell’esame. Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Gaetano Aufiero, Stefano Vozella, , Salvatore Vecchia, Costantino Sabatino, Massimiliano Moscariello.