Secondo giorno di allarmi bomba anche nelle scuole irpine

Secondo giorno di allarmi bomba nelle scuole italiane e anche ad Avellino e in Irpinia, ma da oggi pomeriggio il copione potrebbe cambiare. Il governo infatti vuole mettere un punto fermo con un caveat preciso e senza ambiguità. Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica dice stop alle evacuazioni automatiche. Una semplice email, sparata in massa a migliaia di destinatari, non basterà più a paralizzare un istituto. Per far uscire studenti e insegnanti serviranno elementi concreti, tangibili, che rendano credibile la minaccia.

Le verifiche, da Milano a Palermo passando per Avellino, hanno dato esito negativo, confermando che si tratta di una gigantesca operazione di disturbo. I presidi non dovranno più agire d’impulso, ma valutare la credibilità del rischio. Un cambio di rotta necessario per restituire normalità alle lezioni e togliere di mezzo l’ansia che stava logorando i nervi a intere comunità. La sicurezza resta la priorità, ma non si può più permettere che la didattica sia ostaggio di uno scherzo di pessimo gusto o di altro.