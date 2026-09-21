Scuola Media “R. Masi”: giovedì 24 settembre la cerimonia di riapertura della palestra completamente riqualificata

Un nuovo spazio moderno, sicuro e all’avanguardia restituito al mondo della scuola e a tutta la comunità. Giovedì 24 settembre, alle ore 10:00, si terrà la cerimonia ufficiale di riapertura della palestra della Scuola Media “R. Masi”, facente parte dell’Istituto Comprensivo “De Amicis – Masi”, a seguito del completamento dei radicali interventi di riqualificazione strutturale e funzionale. All’evento prenderanno parte il Sindaco di Atripalda, avv. Paolo Spagnuolo, l’Assessore con delega allo Sport, Antonio Guancia, e la Dirigente Scolastica dell’I.C. “De Amicis – Masi”, prof.ssa Maria Pia D’Ambrosio, insieme a una rappresentanza della comunità scolastica e dei docenti. I lavori hanno permesso una ristrutturazione integrale dell’edificio: dalla pavimentazione sportiva alla messa in sicurezza degli ambienti, fino all’adeguamento dei servizi accessori, garantendo agli studenti un luogo idoneo per l’attività motoria, lo sviluppo psico-fisico e la socializzazione.

La dichiarazione dell’Assessore allo Sport, Antonio Guancia: «La riconsegna della palestra della scuola ‘R. Masi’ rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra amministrazione e per l’intera comunità di Atripalda. Restituire ai nostri ragazzi una struttura completamente rinnovata, sicura, accogliente e funzionale significa investire direttamente nel loro futuro e nella promozione dei sani valori dello sport, quali il rispetto, la condivisione e il benessere psicofisico. Questo intervento dimostra l’attenzione costante che riserviamo all’edilizia scolastica e agli spazi dedicati all’attività motoria. Il lavoro di squadra portato avanti in stretta sinergia con la dirigenza scolastica conferma come la cooperazione tra istituzioni porti a risultati concreti per la crescita dei nostri giovani. Continueremo su questa strada per potenziare ulteriormente le infrastrutture sportive del nostro territorio.»