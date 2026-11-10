Scuola, la Lega plaude al rinnovo di Pagliuca alla guida dell’Ufficio Scolastico

«Sinceri auguri di buon lavoro alla dottoressa Fiorella Pagliuca, che torna alla guida dell’Ufficio Scolastico Provinciale per un nuovo mandato triennale». Lo dichiarano in una nota gli amministratori della Lega Italia Federale di Avellino.

«Alla dottoressa Pagliuca va il nostro sincero ringraziamento per il prezioso lavoro già svolto, nel solco delle grandi intuizioni di modernità e innovazione del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che sta imprimendo alla scuola italiana una visione nuova, fondata sul merito, sulla qualità della formazione e sulla valorizzazione del personale scolastico. Un particolare apprezzamento desidero rivolgerlo anche alla direttrice generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dottoressa Monica Matano, per il prezioso lavoro di coordinamento, la competenza e l’attenzione dimostrata verso le esigenze dei territori e delle istituzioni scolastiche. La sinergia tra direzione regionale e uffici provinciali costituisce un elemento fondamentale per tradurre gli indirizzi del Ministero in risultati concreti per studenti, famiglie e personale della scuola. In una provincia come l’Irpinia, caratterizzata dalla presenza di numerosi piccoli comuni, la scuola rappresenta un presidio irrinunciabile di crescita, coesione sociale e contrasto allo spopolamento. Come Lega – concludono – confermiamo la piena disponibilità alla collaborazione istituzionale per rafforzare il sistema scolastico provinciale, sostenere il lavoro dei dirigenti, dei docenti e di tutto il personale e garantire alle nuove generazioni opportunità formative sempre migliori. Alla dottoressa Pagliuca auguriamo tre anni di risultati importanti al servizio della comunità scolastica irpina».