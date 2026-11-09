Scuola, innovazione e territorio: al Polo Tecnico di Ariano Irpino nasce il Comitato Tecnico-Scientifico

Un ponte strategico e permanente tra scuola, ricerca scientifica d’avanguardia e tessuto produttivo. Con decreto dirigenziale firmato dal Dirigente Scolastico, ing. Massimiliano Bosco, il Polo Tecnico di Ariano Irpino ha istituito ufficialmente il proprio Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) per il triennio 2026/2027 – 2028/2029.

Il Comitato nasce con funzioni consultive e propositive a supporto degli organi collegiali dell’Istituto scolastico. Lavorerà all’adeguamento continuo dell’offerta formativa (PTOF), all’analisi dei fabbisogni del territorio, al potenziamento dei percorsi scuola-lavoro (PCTO e apprendistato) e all’introduzione delle più avanzate innovazioni tecnologiche e didattiche.

A caratterizzare il nuovo CTS è l’altissimo profilo dei suoi componenti esterni, selezionati tramite evidenza pubblica tra figure di spicco del panorama accademico, della ricerca scientifica, del mondo industriale, delle professioni e del Terzo Settore: Prof. Antonio Marzano, Professore Ordinario di Pedagogia Sperimentale presso l’Università degli Studi di Salerno, esperto ANVUR/MUR e figura di riferimento sui temi della valutazione e dei Virtual Learning Environment; Prof. Geppino Falco, Professore Ordinario di Biologia Applicata all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con prestigiosi trascorsi ai National Institutes of Health (NIH) statunitensi e responsabile scientifico presso centri di eccellenza quali Biogem e AORN Moscati; Prof. Emilio Gambacorta, già Professore Ordinario e Direttore Vicario della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali (SAFE) all’Università della Basilicata, punto di riferimento nazionale per la zootecnica speciale, la

biodiversità e le filiere agroalimentari sostenibili; Dott. Sergio Miranda, Ricercatore (RTD-B) all’Università di Salerno ed esperto di frontiera nell’integrazione dell’Intelligenza Artificiale, delle tecnologie didattiche e dell’e-learning; Ing. Carmine Tirri, Direttore Tecnico dell’ITS Academy “Antonio Bruno” di Grottaminarda, ingegnere meccanico con una lunga carriera direttiva in primarie realtà industriali e manifatturiere nei paradigmi di Industry 4.0.; Dott. Pasquale Penza, coordinatore dell’ITS Academy “Ermete” di Avellino, esperto in europrogettazione, formazione professionale avanzata, transizione digitale e politiche attive del lavoro; Geom. Antonio Santosuosso, Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Avellino, professionista di riferimento per l’edilizia, la sicurezza, la pianificazione urbanistica e la rigenerazione del territorio; Sig. Giuseppe Solimine, rappresentante legale di ente accreditato per le qualifiche professionali, già amministratore locale di lungo corso (Sindaco, Assessore provinciale al Lavoro e Presidente di Comunità Montana), portatore di solida esperienza nelle politiche del lavoro e concertazione sociale; Sig. Nicola Piccolo, Amministratore Unico di NMC Ecosider S.r.l. di Grottaminarda, leader nella meccanica di precisione e carpenteria industriale, essenziale raccordo tra la formazione tecnica e i reali fabbisogni del settore produttivo ed ecosostenibile; Sig. Guglielmo Ventre, chef professionista, sommelier AIS e patron de “La Pignata” (noto per i riconoscimenti Michelin e Slow Food), impegnato anche nella docenza per contesti complessi e nel volontariato socio-sanitario, sintesi tra valorizzazione della filiera agroalimentare e responsabilità sociale. Completano la composizione del Comitato i membri di diritto interni: il Dirigente Scolastico, affiancato dalle rappresentanze dei docenti, dei genitori e degli studenti designate dal Consiglio d’Istituto. Come previsto dalla normativa e dal Regolamento, tutti i componenti prestano la propria opera a titolo completamente gratuito.

«La costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico segna un passaggio decisivo per il nostro Istituto, per l’intera comunità di Ariano e del comprensorio» – dichiara il Dirigente Scolastico Bosco – Poter contare sul contributo di personalità di tale esperienza — accademici, manager d’industria, maestri delle varie filiere produttive, esperti del mondo delle professioni — ci consentirà di progettare percorsi di studio orientati alle competenze del futuro, capaci di offrire ai nostri studenti concrete

opportunità di inserimento nel mondo professionale e universitario qualificato e di cogliere le sfide del presente e del prossimo futuro. Ringrazio ognuno di loro per la disponibilità accordata. La comunità intera esprime ampia gratitudine».