Scuola in Campania, si torna in classe il 15 settembre: ecco il calendario 2026-2027

La campanella tornerà a suonare in Campania martedì 15 settembre 2026 per tutti gli ordini e gradi di istruzione. La Giunta Regionale ha approvato il calendario scolastico per l’anno 2026/2027, che accompagnerà studenti, docenti e famiglie fino all’estate successiva. Le lezioni termineranno martedì 8 giugno 2027, mentre per le scuole dell’infanzia la conclusione è fissata al 30 giugno. Per i più piccoli, l’avvio delle attività educative è anticipato al 7 settembre 2026.

Il calendario regionale prevede anche le date delle festività e dei ponti più attesi dagli studenti. Le vacanze natalizie andranno dal 23 dicembre 2026 al 5 gennaio 2027 compresi, mentre a Carnevale le scuole resteranno chiuse l’8 e il 9 febbraio 2027. Per le vacanze pasquali, invece, si starà a casa dal 25 al 27 marzo 2027 e anche lunedì 30 marzo 2027. Tra le festività nazionali confermate, il ponte di Ognissanti (1 novembre 2026) e quello dell’Immacolata (8 dicembre 2026). Come di consueto, i singoli istituti scolastici avranno la facoltà di adattare il calendario regionale, prevedendo eventuali anticipi o recuperi in base alle esigenze didattiche e territoriali.