Scuola, attesa per la nomina del nuovo dirigente dell’Ambito di Avellino

AVELLINO- Scade il contratto per la dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Avellino (Ex Provveditore agli Studi) Fiorella Pagliuca, che dopo tre anni lascia la guida degli uffici di Via Marotta per assumere, in attesa della definizione delle procedure che riguarderanno la nuova nomina, il suo precedente incarico di dirigente scolastico in una sede in Alta Irpinia . Un settembre di attesa, dunque, per l’ organizzazione dell’ Ufficio VII- Ambito di Avellino, quello che sara’ ora affidato ad una figura di “reggenza”, individuata dall’ Ufficio Scolastico Regionale guidato da Monica Matano. Si tratta in buona sostanza dell’effetto della procedura per il conferimento dell’incarico dirigenziale non generale dell’Ufficio VII – Ambito Territoriale di Avellino – USR Campania, ovvero la nomina del nuovo dirigente dell’ Ambito di Avellino, per cui il 5 agosto e’ stato pubblicato un bando dall’ Usr della Campania per raccogliere le candidature. La scadenza delle quali è stata fissata al 18 agosto. Almeno dalle indiscrezioni a riguardo, per l’incarico triennale di dirigente ci sarebbero più di venti candidati in corsa, tra questi anche la stessa Fiorella Pagliuca. Nelle more della definizione del nuovo dirigente e della procedura per selezionare la figura che sarà alla guida dell’ Ambito di Avellino (attraverso colloqui con i candidati) scatta quindi un periodo di “reggenza” che sarà affidato ad un dirigente individuato dall’USR Campania.