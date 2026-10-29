Scritte anarchiche in diversi punti della città di Avellino. Individuato l’autore

La Polizia di Stato di Avellino ha individuato l’autore di scritte anarchiche apparse negli ultimi mesi in diversi punti della città di Avellino. Gli agenti della Digos di Avellino, a seguito di una meticolosa attività di indagine, hanno identificato un 44enne avellinese, autore di diverse scritte anarchiche di colore rosso e di imbrattamenti presso le sedi di partiti politici, organizzazioni sindacali e strutture cittadine, da ultima la sede di Fratelli d’Italia.