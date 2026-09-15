Screening oncologici, nuovo appuntamento con la prevenzione sabato 19 settembre a Montefredane

I Camper dell’Asl Avellino sono pronti a ripartire. Nuovo appuntamento con la prevenzione oncologica sabato 19 settembre a Montefredane. Prosegue l'impegno dell’Azienda Sanitaria Locale, in collaborazione con i Comuni, per promuovere gli screening della mammella, della cervice uterina, del colon retto e dell’Epatite C.

Sabato 19 settembre, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, le unità mobili faranno tappa a Montefredane in piazza Municipio, per offrire ai cittadini, su prenotazione:

– Screening della mammella: con l’esecuzione della mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

– Screening della cervice uterina: con l’esecuzione del Pap Test per le donne tra i 25 e i 29 anni e dell’HPV DNA Test per le donne dai 30 ai 64 anni

– Screening del colon retto: rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

– Screening dell’Epatite C (HCV): test gratuito rivolto ai nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Sarà inoltre allestito un infopoint per la donazione di organi e tessuti con l’obiettivo di sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà alla donazione.

Per accedere agli screening oncologici è necessaria la prenotazione contattando il 3500152019