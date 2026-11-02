La prevenzione riparte con cinque nuovi appuntamenti. Il programma di screening oncologici dell’Asl Avellino, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, attraverserà la provincia per fermarsi in cinque comuni: si parte il 7 novembre con Quindici, poi il 14 novembre Luogosano e il 15 novembre Chiusano di San Domenico, il 21 novembre Avellino e il 28 novembre Santa Paolina.
Le persone residenti in provincia di Avellino, appartenenti alle fasce target, potranno accedere gratuitamente, su prenotazione, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 a:
Inoltre, per ogni tappa sarà allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, per sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.
Il calendario di novembre:
Sabato 7 novembre
QUINDICI: dalle 9:00 alle 14:00, Via S.Antonio 1 – Prenotazioni 333 2166846
Sabato 14 novembre
LUOGOSANO: dalle 9:00 alle 14:00, Piazzale sottostante Via Aldo Moro – Prenotazioni: 0827 402750 (int. 2)
Domenica 15 novembre
CHIUSANO DI SAN DOMENICO: dalle ore 9:00 alle ore 14:00, Via Rimessa (area antistante Palazzo Dafne) – Prenotazioni: 333 1800967
Sabato 21 novembre
AVELLINO, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, Rione Valle Scuola secondaria di I grado “Perna-Alighieri” – Prenotazioni: 0825 200213
Sabato 28 novembre
SANTA PAOLINA: dalle ore 9:00 alle ore 14:00, Piazza Fontana – Prenotazioni: 349 534 1916