La prevenzione riparte con cinque nuovi appuntamenti. Il programma di screening oncologici dell’Asl Avellino, grazie alla collaborazione con le amministrazioni comunali, attraverserà la provincia per fermarsi in cinque comuni: si parte il 7 novembre con Quindici, poi il 14 novembre Luogosano e il 15 novembre Chiusano di San Domenico, il 21 novembre Avellino e il 28 novembre Santa Paolina.

Le persone residenti in provincia di Avellino, appartenenti alle fasce target, potranno accedere gratuitamente, su prenotazione, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 a:

– Screening della mammella , mammografia riservata alle donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni

– Screening della cervice uterina, Pap Test per le donne di età compresa tra i 25 e i 29 anni e HPV DNA Test per le donne tra i 30 e i 64 anni

– Screening del colon retto , rivolto a donne e uomini tra i 50 e i 69 anni, con la distribuzione del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci (SOF)

– Screening dell’Epatite C (HCV), il test su sangue (pungidito) rivolto a tutti i nati tra il 1969 e il 1989, esteso anche ai cittadini STP (Stranieri Temporaneamente Presenti)

Inoltre, per ogni tappa sarà allestito un infopoint dedicato alla donazione di organi e tessuti, per sensibilizzare la popolazione e offrire l’opportunità di sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.

Il calendario di novembre:

Sabato 7 novembre

QUINDICI: dalle 9:00 alle 14:00, Via S.Antonio 1 – Prenotazioni 333 2166846

Sabato 14 novembre

LUOGOSANO: dalle 9:00 alle 14:00, Piazzale sottostante Via Aldo Moro – Prenotazioni: 0827 402750 (int. 2)

Domenica 15 novembre

CHIUSANO DI SAN DOMENICO: dalle ore 9:00 alle ore 14:00, Via Rimessa (area antistante Palazzo Dafne) – Prenotazioni: 333 1800967

Sabato 21 novembre

AVELLINO, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, Rione Valle Scuola secondaria di I grado “Perna-Alighieri” – Prenotazioni: 0825 200213

Sabato 28 novembre

SANTA PAOLINA: dalle ore 9:00 alle ore 14:00, Piazza Fontana – Prenotazioni: 349 534 1916