Scontri prima di Avellino- Sampdoria: il Gip non convalida l’obbligo di firma per i due ultras

AVELLINO- Niente convalida del decreto del questore di Avellino Pasquale Picone nei confronti di due ultras avellinesi che applicava la misura dell’obbligo di firma presso la Questura o il comando di polizia giudiziaria più vicino venti minuti prima del primo tempo e venti minuti prima del secondo tempo dei match dell’Avellino Calcio, quelle applicate insieme al Daspo per gli scontri del 9 ottobre in occasione di Avellino-Sampdoria. Il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio, accogliendo le istanze difensive del penalista Fabio Tulimiero, difensore dei due tifosi raggiunti dal provvedimento, ha evidenziato come “secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità (cui questo

GIP ritiene di aderire) in tema di misure di prevenzione della violenza occasionata da manifestazioni sportive, il disposto dell’art. 6, comma 5, legge 13 dicembre 1989, n. 401, nel prevedere che il provvedimento del questore impositivo del divieto di accesso ai luoghi dove esse si svolgono,

emesso nei confronti di soggetto già in precedenza sottoposto ad analoga misura, sia sempre accompagnato dall`ulteriore prescrizione dell’ obbligo di presentazione personale, in occasione delle competizioni, ad un ufficio o comando di polizia e che la durata del divieto o della prescrizione non

sia inferiore a cinque e superiore a dieci anni, non esime il giudice della convalida dal valutare compiutamente fatti indicati dall’autorità di pubblica sicurezza, onde verificare la riconducibilità delle condotte alle ipotesi previste dalla norma e la loro attribuibilità al soggetto, né dal dare conto del proprio convincimento in ordine alla pericolosità concreta e attuale del destinatario del provvedimento”. Fatto per cui, alla luce degli atti non ha ritenuto non sussistessero gli elementi per convalidare il decreto emesso dal questore di Avellino.In primo luogo non sarebbe emerso che i due ultras facessero parte del gruppo di tifosi che aveva forzato il blocco delle forze dell’ordine venendo a contatto con gli ultras sampdoriani. Ma il Gip ha anche rilevato come sebbene sia emerso che i due erano tra i soggetti che si rivolgevano in malo modo agli appartenenti alle Forze dell’Ordine, non lo menziona affatto tra i soggetti che hanno forzato il blocco e si sono diretti verso i sostenitori ospiti (“alcuni tifosi locali iniziavano a forzare il blocco e a divincolarsi dalle prese degli operatori”); che neppure emerge che i due abbiano in qualche modo incitato gli altri tifosi alla violenza, atteso che dalla documentazione sopra richiamata emerge chiaramente che il contatto tra le due tifoserie è scaturito in maniera improvvisa (le dunque in assenza di qualsivoglia preordinazione) a seguito del lancio di un fumogeno da parte dei tifosi sampdoriani”.