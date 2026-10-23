Scontri prima di Avellino-Sampdoria: arrivano i primi due Daspo dalla Questura

AVELLINO- Partono i primi due Daspo per gli scontri avvenuti il 9 ottobre prima della sfida tra Avellino e Sampdoria. Il questore di Avellino Pasquale Picone, sulla base delle indagini della Digos, ha firmato il provvedimento nei confronti di due tifosi biancoverdi, a cui è stato notificato il provvedimento di cinque anni con obbligo di firma. Proprio la discussione sull’obbligo di firma sarà discusso davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio nei prossimi giorni. I due tifosi sono difesi dal penalista Fabio Tulimiero.