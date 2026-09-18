Sconfitta di preseason contro San Severo: la Scandone ora guarda all’esordio romano

La preparazione precampionato della Scandone Avellino si chiude con una sconfitta di misura. Al Pala Del Mauro la formazione allenata da coach Ciro Dell’Imperio cede per 73-79 alla Cestistica San Severo, avversaria di Serie B Nazionale già affrontata alcune settimane fa in Puglia in uno scrimmage terminato in parità. Un test intenso e probante per i biancoverdi, l’ultimo prima dell’esordio in campionato, in programma sabato 26 settembre alle ore 20 sul parquet della Virtus Roma. Coach Dell’Imperio ha scelto di non impiegare Jackson, aggregatosi al gruppo soltanto da pochi giorni, gestendo inoltre il minutaggio di Vecerina e Voltolini, reduci da alcuni problemi fisici.

La Scandone parte con Vecerina, Verazzo, Frattoni, Stefanini e Vedovato. La gara si apre su ritmi sostenuti: San Severo trova buone soluzioni con Lucas, mentre Avellino risponde affidandosi all’intraprendenza del trio Verazzo-Vecerina-Frattoni, incisivo su entrambe le metà campo. I padroni di casa firmano il primo allungo sul 14-9, costringendo coach Bernardi al timeout.

Le triple di Morelli e Bugatti permettono però alla Cestistica di ricucire immediatamente lo strappo. San Severo aumenta la pressione difensiva negli ultimi minuti della frazione e chiude il primo quarto avanti 27-24.

Nel secondo periodo il ritmo realizzativo si abbassa. Gli errori e le palle perse aumentano su entrambi i lati del campo, inducendo questa volta Dell’Imperio a fermare la partita. Al rientro dal timeout i lupi ritrovano maggiore fluidità offensiva, soprattutto attraverso le iniziative di Voltolini e Farias. Nel finale di quarto sono Gattel, da una parte, e lo stesso Farias, dall’altra, a prendersi la scena. Avellino si aggiudica il parziale per 12-11, andando all’intervallo lungo sotto di due lunghezze sul 36-38.

La reazione biancoverde arriva con decisione nella terza frazione. Due triple consecutive di capitan Stefanini accendono gli irpini, mentre Vecerina offre un contributo di qualità sia in veste di realizzatore sia nella costruzione del gioco per i compagni. La Scandone alza l’intensità, produce un parziale di 22-19 e riesce a mettere la testa avanti.

L’ultimo quarto rimane a lungo in equilibrio, con continui cambi d’inerzia e accelerazioni da entrambe le parti. A metà frazione, tuttavia, San Severo trova l’allungo decisivo grazie alle triple di Bandini e Romondia. Avellino prova a restare agganciata alla partita, ma nel finale gli ospiti mostrano maggiore freschezza fisica e lucidità. È la tripla di Bugatti a chiudere definitivamente la contesa, fissando il risultato sul 73-79.

Al di là del punteggio, la Scandone conclude la preseason con un confronto utile per verificare condizione, automatismi e tenuta contro un’avversaria di categoria. Da adesso l’attenzione dei biancoverdi sarà interamente rivolta al debutto ufficiale di sabato sera sul campo della Virtus Roma.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “È stato un buon test per lunghi tratti della partita. Dobbiamo ancora acquisire il giusto ritmo gara e portare tutti i componenti del gruppo alla migliore condizione. Anche oggi abbiamo dovuto gestire il minutaggio di Vecerina e Voltolini, mentre abbiamo preferito non utilizzare Jackson, arrivato soltanto da pochi giorni.

La squadra ha mostrato buone cose, soprattutto quando è riuscita ad alzare l’intensità nella propria metà campo e a sviluppare con maggiore fluidità il nostro gioco offensivo. Ci prendiamo le indicazioni positive emerse da questa partita, consapevoli che ci sia ancora molto da lavorare in palestra. Da lunedì concentreremo tutte le nostre energie sulla preparazione dell’esordio in campio-nato contro la Virtus Roma”

Parziali: 24-27; 12-11; 22-19; 15-22.

Tabellino: Verazzo 10 , Vecerina 15, Frattoni 14, Vedovato 2 ; Voltolini 8; Farias 7; Donda 5; Stefanini 10; Carullo A., Carullo C.2, De Blasio.