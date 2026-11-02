Scomparsa Maestro Giovanni Spiniello, il cordoglio del Sindaco di Montemiletto

Il Sindaco di Montemiletto Massimiliano Minichiello e l’Amministrazione comunale tutta partecipano con commozione al dolore per la scomparsa del Maestro Giovanni Spiniello.
Una delle figure più rappresentative e autentiche che ha segnato la vita culturale ed artistica della nostra terra, motivo di onore ed orgoglio per tutta l’Irpinia.
Intellettuale ed artista raffinato esempio di umiltà, generosità e di estrema sensibilità che lascia in eredità non solo le opere ma soprattutto lo spirito indomito di considerare l’arte quale missione del suo percorso di vita, un’elevazione continua ed appassionata con cui ha scandito tutto il tempo della sua esistenza.
Alla sua famiglia, va il più sincero e sentito cordoglio.