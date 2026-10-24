Scommesse sportive, la Campania è tra le regioni dove si gioca di più: i numeri di Napoli e Avellino

In Campania scommettere su una partita è da sempre qualcosa di più di una giocata: è un modo di vivere il calcio, di commentare il risultato della domenica, di sentirsi parte di una passione collettiva. Oggi quella tradizione si misura anche nei numeri, che collocano la regione stabilmente ai vertici nazionali per volumi di gioco, con un peso sempre maggiore dell’online rispetto ai punti fisici. Napoli e Avellino rappresentano due facce dello stesso fenomeno: i grandi volumi metropolitani da una parte, una provincia che segue la stessa tendenza dall’altra.

Napoli e Avellino: quanto e come si gioca

Secondo il Libro Nero dell’azzardo 2026, curato da Cgil, Federconsumatori e Fondazione Isscon sui dati 2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la raccolta complessiva in Italia ha toccato il record di 165 miliardi di euro. La Campania guida la classifica regionale del gioco online: ogni residente, neonati compresi, vi ha destinato in media 2.527 euro, davanti alla Sicilia. Quella di Napoli è la seconda provincia italiana per volume assoluto, con circa 11,5 miliardi dietro la sola Roma, ed è tra le prime per spesa pro capite insieme a Caserta e Salerno. Numeri che raccontano una diffusione ormai trasversale, che va ben oltre le tradizionali ricevitorie di quartiere.

Anche l’Irpinia non resta ai margini. Nella prima edizione del rapporto dedicato ai piccoli comuni, tre centri della provincia di Avellino figuravano tra quelli con la giocata online pro capite più alta d’Italia, segno che il fenomeno non riguarda solo il capoluogo regionale. Il canale preferito è ormai lo smartphone: a livello nazionale più della metà della raccolta passa dalle piattaforme digitali, mentre agenzie e punti di ricarica restano un presidio diffuso sul territorio.

Perché le scommesse piacciono così tanto

Le ragioni sono culturali prima ancora che economiche. A Napoli il calcio è identità, rafforzata dagli scudetti del 2023 e del 2025, mentre ad Avellino l’entusiasmo è cresciuto con il ritorno dei biancoverdi in Serie B. L’online ha poi abbattuto ogni barriera, permettendo di giocare in qualsiasi momento, anche a partita in corso. Il successo ha determinato una crescita nel numero di piattaforme dedicate e gli appassionati possono contare su portali dedicati alla comparazione dei migliori siti di scommesse, per selezionare la piattaforma più adatta alle loro esigenze e confrontare bonus e promozioni sempre aggiornati di mese in mese.

Una spinta che va di pari passo con il seguito per le squadre del territorio, come dimostra l’attenzione costante verso il cammino dell’Avellino calcio. Le stesse ricerche ricordano però che dietro questi numeri si nascondono anche situazioni di gioco problematico, che richiedono prevenzione e attenzione.

Fine 2026: crescita o frenata?

Prevedere come si chiuderà l’anno non è semplice, perché i dati ufficiali arrivano con mesi di ritardo. La tendenza recente è però chiara: tra il 2024 e il 2025 la raccolta nazionale è salita da circa 157 a 165 miliardi e la Campania ha mantenuto il primato nel gioco a distanza, come evidenziato dal Libro Nero dell’azzardo 2026.

Allo stesso tempo emergono segnali di cambiamento. Dal 13 maggio 2026 è in vigore il tetto di 100 euro settimanali per le ricariche dei conti di gioco nei punti vendita fisici, una misura che potrebbe incidere proprio dove questo canale è più diffuso, mentre il dibattito sulla promozione indiretta del settore resta aperto in Parlamento. Il 2026 potrebbe quindi confermare la crescita complessiva, ma con abitudini sempre più orientate al digitale e controlli più stretti sui flussi di denaro. Saranno i prossimi rapporti a dire se la frenata delle ricariche fisiche sarà compensata dal digitale. Per Napoli e Avellino la sfida sarà conciliare una passione radicata con un approccio più consapevole al gioco.