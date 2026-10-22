Sciopero e manifestazione studentesca a Montella: dal caro carburanti allo svalutamento dei salari

MONTELLA – Gli studenti e le studentesse dell’Istituto d’Istruzione Superiore «Rinaldo D’Aquino» di

Montella incrociano le braccia e scendono in piazza in risposta all’ondata di proteste che sta

attraversando l’Italia contro il carovita, l’aumento insostenibile del costo dei carburanti e il progressivo

svalutamento del lavoro. Non si tratta di una protesta scolastica isolata, ma di un atto di convergenza e solidarietà con le famiglie,.i lavoratori, i pendolari e i piccoli trasportatori che ogni giorno vedono rodere il proprio potere

d’acquisto. Guardiamo con profonda preoccupazione a un Paese in cui chi lavora si impoverisce e in cui

l’aumento dei prezzi dei beni primari sta azzerando la stabilità economica dei nuclei familiari.

MANIFESTO E DIGNITÀ MORALE DEI GIOVANI

«Siamo la generazione che osserva i propri genitori fare sacrifici sempre maggiori per garantire le spese

essenziali e l’istruzione. Se oggi non viene dato valore al lavoro e se l’inflazione e il caro benzina

schiacciano le famiglie, il nostro futuro diventa una condanna alla precarietà e all’emigrazione forzata. Non

possiamo e non vogliamo restare a guardare.»

LE TEMATICHE CHIAVE E IL DISAGIO GIOVANILE

1. Carovita e Pressione sulle Famiglie: L’impennata del costo della vita, dell’energia e dei beni di prima

necessità pesa direttamente sui bilanci familiari. Quando una famiglia deve far fronte a bollette e spesa

raddoppiate, la prima a soffrire è la serenità dei figli e la possibilità di investire nella loro formazione,

nelle attività culturali e nello sport. Il carovita genera un profondo senso di ansia e incertezza verso il

domani.2. Caro Benzina e l’Isolamento dei Pendolari: In un territorio montano come quello irpino, gli

spostamenti non sono un lusso ma una necessità quotidiana. Gli aumenti incontrollati del costo di

benzina e gasolio colpiscono duramente gli studenti pendolari e le famiglie che si spostano per lavoro e

studio. Senza alternative efficienti di trasporto pubblico, il caro carburante si traduce in un vero e proprio ‘gabella’ sul diritto alla mobilità e allo studio..3. Svalutazione del Lavoro e Salari Inadeguati: Assistiamo a un paradosso sociale ed economico inaccettabile : avere un impiego non garantisce più una vita dignitosa. Salari fermi, precarietà diffusa e

mancanza di garanzie tolgono ogni attrattività al mondo del lavoro. Vedere i propri genitori e fratelli

maggiori lavorare duramente senza il giusto riconoscimento economico e sociale demotiva i giovani e

distrugge la fiducia nel merito e nell’impegno.

4. Crisi Economica e Fuga di Massa delle Aree Interne: Quando la combinazione di carovita e stipendi

bassi rende Impossibile immaginare una stabilità economica, nei giovani subentra la rassegnazione. Il

rischio concreto per le aree interne come l’Irpinia è un’accelerazione dello spopolamento: non per scelta

di vita, ma per disperazione economica.

IL MESSAGGIO MORALE: UN PONTE TRA GENERAZIONI

La manifestazione dell’Istituto D’Aquino intende mandare un messaggio chiaro alle istituzioni: i giovani

non vivono in una bolla. Il disagio economico dei lavoratori è il disagio psicologico e sociale degli

studenti. Pretendiamo politiche economiche coraggiose, tetti ai rincari speculativi sui carburanti e la

restituzione della dignità al lavoro, perché solo restituendo valore a chi produce e lavora si garantisce

una speranza a chi oggi sta studiando per costruire l’Italia di domani