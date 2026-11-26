AVELLINO- Il GIP presso il Tribunale di Napoli ha emesso una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Sabato Ferrante, 29 annni di Altavilla Irpinia, detto “Sabatino”, ritenuto vicininissmo al narcos Roberto Marino, figura chiave nel traffico di droga in Campania e soprattutto nelle provincia di Benvento ed Avellino. Ferrante ha nominato come prorpio difensore di fiducia l’Avvocato Vittorio Fucci.

Ferrante era stato scarcerato qualche ora fa in quanto imputato in altro procedimento di competenza della DDA per una tentata estorsione aggravata di 32.500 euro, lesioni personali e porto e detenzione illegale di armi a seguito di un raid punitivo effettuato nei confronti di un pusher di Benevento.

L’ordinanza viene emessa a seguito di un’artciolata indagine della Dda, in particolare del Pm Henry John Woodcock, con decine e decine di indagati in materia di associazione finalizzata al narcotraffico. Il Ferrante sarà sottoposto nelle prossime ore ad interrogatorio di garanzia, alla presenza dell’Avvocato Vittorio Fucci.