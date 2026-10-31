La Scandone Avellino esprime grande soddisfazione per l’elezione del presidente Marco Trasente nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, avvenuta a Bologna in occasione della XVIII Assemblea Generale.
Un incarico di prestigio che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la famiglia biancoverde e che consentirà al presidente di contribuire al lavoro della Lega per la crescita della pallacanestro nazionale.
Dirigenti, staff tecnico, atleti e collaboratori rivolgono al presidente Trasente le più sincere congratulazioni e un caloroso in bocca al lupo per questa nuova responsabilità.
La Scandone Avellino si congratula inoltre con Ferencz Bartocci, della Libertas Livorno 1947, e Paolo Piazzi, del Ferrara Basket 2018, eletti anch’essi nel Consiglio Direttivo, augurando a tutti un proficuo lavoro al servizio dei club e dell’intero movimento.
Scandone, il Presidente Trasente eletto nel Consiglio della Lega Nazionale Pallacanestro
La Scandone Avellino esprime grande soddisfazione per l’elezione del presidente Marco Trasente nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, avvenuta a Bologna in occasione della XVIII Assemblea Generale.