Scandone, il Presidente Trasente eletto nel Consiglio della Lega Nazionale Pallacanestro

La Scandone Avellino esprime grande soddisfazione per l’elezione del presidente Marco Trasente nel Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Pallacanestro, avvenuta a Bologna in occasione della XVIII Assemblea Generale.

Un incarico di prestigio che rappresenta motivo di orgoglio per tutta la famiglia biancoverde e che consentirà al presidente di contribuire al lavoro della Lega per la crescita della pallacanestro nazionale.

Dirigenti, staff tecnico, atleti e collaboratori rivolgono al presidente Trasente le più sincere congratulazioni e un caloroso in bocca al lupo per questa nuova responsabilità.

La Scandone Avellino si congratula inoltre con Ferencz Bartocci, della Libertas Livorno 1947, e Paolo Piazzi, del Ferrara Basket 2018, eletti anch’essi nel Consiglio Direttivo, augurando a tutti un proficuo lavoro al servizio dei club e dell’intero movimento.