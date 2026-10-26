Scandone Avellino, vittoria all’overtime: LUISS Roma battuta 104-97

La Scandone Avellino supera la Luiss Roma 104-97 dopo un tempo supplementare, nella quinta giornata del campionato di Serie B Nazionale. Al Pala Del Mauro, la squadra di coach Ciro Dell’Imperio ritrova la vittoria e sale a 4 punti in classifica, al termine di una gara combattuta, riaperta dagli ospiti allo scadere dei quaranta minuti e risolta dai biancoverdi con un supplementare da 13-6.

A trascinare l’attacco irpino è Darryl Jackson, autore di 27 punti con 7/12 dall’arco. Determinante anche Andrea Verazzo, che chiude con 22 punti, 6 rimbalzi e 8 falli subiti, trasformando 13 dei 14 liberi tentati. Cinque i giocatori della Scandone in doppia cifra: ai due principali realizzatori si aggiungono Vecerina con 13 punti, Maresca con 11 e Frattoni e Vedovato con 10 a testa. Quest’ultimo raccoglie anche 9 rimbalzi.

Avellino termina con il 52,2% dal campo, il 50% da tre punti — 15/30 — e il 76% ai liberi, con 19/25. Una produzione offensiva distribuita, sostenuta anche dai 7 punti di Farias e dai 4 di Stefanini. Sul fronte opposto, Krajina rappresenta un riferimento costante vicino a canestro e chiude con 22 punti.

La Luiss approccia meglio l’incontro, trovando profondità con Krajina e pericolosità sul perimetro attraverso Bottelli. Jackson e Verazzo tengono in partita la Scandone, ma le iniziative di Casella e del centro croato inducono Dell’Imperio al primo timeout. A cambiare l’inerzia è Maresca: tre triple consecutive consentono ai lupi di ribaltare il punteggio e chiudere il primo periodo avanti 23-20.

Nel secondo quarto Avellino aumenta l’intensità difensiva e riceve risposte dalla panchina. Farias si fa trovare pronto nelle situazioni di lotta, mentre Stefanini offre nuove soluzioni offensive. Gli universitari restano agganciati con Bottelli e Bergamin, approfittando di alcune disattenzioni dei padroni di casa. Una tripla di Jackson consolida il margine biancoverde: 41-35 all’intervallo.

La ripresa si apre con i canestri pesanti di Frattoni e Jackson, ma la Luiss replica con Krajina e due triple consecutive di Bottelli, tornando a una sola lunghezza. In una fase delicata emerge Verazzo, efficace nell’attaccare il ferro, procurarsi falli e colpire dalla distanza. Roma ritrova la parità con Casella e Krajina, prima che lo stesso Verazzo restituisca vantaggio alla Scandone: 65-60 al 30’.

Due triple di Farias e Vecerina aprono l’ultimo periodo e valgono il +11. La squadra di Alex Righetti reagisce con un parziale di 8-0, guidata da Fernández. Jackson dall’arco e un gioco da tre punti di Vecerina permettono ai lupi di difendere il margine, ma il finale resta aperto. La tripla di Cucci riavvicina gli ospiti; Avellino non concretizza dalla lunetta l’opportunità del +4 e Fernández firma sulla sirena il 91-91 che manda la sfida al supplementare.

Nell’extra time la Scandone riparte con decisione. Jackson e Frattoni trascinano il 10-2 iniziale, poi Vedovato finalizza vicino a canestro il nuovo allungo. I biancoverdi mantengono il controllo dei possessi conclusivi e chiudono sul 104-97.

Queste le dichiarazioni di coach Dell’Imperio al termine della gara: “È una vittoria importante: nel finale dovevamo essere più cinici e commettere fallo, come indicato dalla panchina. Abbiamo consentito alla Luiss di portarci al supplementare, ma la reazione dei ragazzi è stata fantastica: hanno ripreso subito il controllo della gara. Chiudiamo un trittico molto impegnativo sul piano fisico e mentale. La squadra merita i complimenti, anche perché diversi giocatori hanno affrontato qualche problema fisico e si sono comunque messi a disposizione. Stiamo trovando maggiore intesa ed equilibri più chiari, ma dobbiamo curare i dettagli per gestire meglio i momenti decisivi.

Farias ha ripagato la fiducia con una grande prestazione: i giovani vanno accompagnati nella crescita, concedendo loro anche la possibilità di sbagliare. Frattoni si è assunto responsabilità importanti, Jackson è stato determinante nell’overtime e Verazzo ha cambiato passo nella seconda parte. Donda gode della mia piena fiducia: dobbiamo aiutarlo a esprimersi con continuità nella fisicità di questa categoria. Sull’arbitraggio chiedo soltanto uniformità nella valutazione dei contatti: alcune decisioni, a mio avviso, hanno inciso sull’andamento della partita. Ora ci aspetta Faenza, una squadra strutturata e ben allenata. Servirà una prova solida per cercare la prima vittoria in trasferta”.

Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 1° novembre alle ore 18, in trasferta sul campo della Tema Sinergie Faenza.