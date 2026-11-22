La Scandone Avellino cerca conferme lontano dal Pala Del Mauro. Domenica 22 novembre, alle ore 18, i biancoverdi saranno impegnati al Pala Tagliate contro il Basketball Club Lucca, nella decima giornata del campionato di Serie B Nazionale.

La squadra di coach Ciro Dell’Imperio, salita a 8 punti dopo il convincente 76-56 contro Latina, punta a conquistare il primo successo in trasferta. Ancora priva di Darryl Jackson e Simone Vecerina, la Scandone dovrà riproporre l’applicazione difensiva, la qualità della circolazione di palla e il contributo collettivo che hanno caratterizzato l’ultima prestazione casalinga. Resta in dubbio l’impiego del neo acquisto Lucas Chaves, da pochi giorni aggregato al roster irpino.

Di fronte ci sarà una neopromossa determinata a interrompere una serie di tre sconfitte consecutive e a muovere una classifica che la vede a 4 punti. L’ultimo stop, però, racconta soltanto in parte la pericolosità dei toscani: sul campo della Pielle Livorno, Lucca ha ceduto 97-88 dopo un supplementare, raggiungendo l’84-84 al termine dei regolamentari e confermando capacità di reazione e risorse offensive.

Affidata a Marco Evangelisti, reduce dall’esperienza alla Virtus Siena, la formazione biancorossa ha mantenuto una parte importante del nucleo della promozione, inserendo giocatori capaci di aumentarne fisicità e profondità. È una squadra con diverse soluzioni perimetrali, che cerca di alimentare il proprio attacco anche attraverso il lavoro a rimbalzo e la conquista di possessi supplementari.

Tra i principali riferimenti c’è Gian Marco Drocker, play-guardia pericoloso dalla distanza, affiancato da Gianni Dubois, esterno capace di attaccare il ferro, trovare conclusioni dalla media e creare vantaggi per i compagni. In regia si alternano Luca Valentini e il giovane Davide Pittana, classe 2007 proveniente dal percorso della Scaligera Verona: proprio Pittana ha firmato 19 punti nell’ultima uscita a Livorno. Carlo Balducci aggiunge taglia e tiro al reparto esterni, mentre Andrea Barsanti porta esperienza e pericolosità sul perimetro.

Nel reparto lunghi spicca Andrea Colussa, ala forte di 202 centimetri con trascorsi tra Serie A2 e B Nazionale, in grado di allargare il campo con il tiro da fuori. Il roster comprende inoltre il centro Magaye Seck, elemento atletico e verticale, insieme a Carlo Trentin, prezioso per il lavoro nel pitturato, Giovanni Cortellino e Jacopo Pierini. Completano le rotazioni Andrea Del Debbio e Andrea Simonetti.

Per la Scandone saranno determinanti il contenimento degli esterni, l’attenzione nelle rotazioni difensive e il controllo del rimbalzo. In attacco serviranno lucidità nella gestione dei possessi ed equilibrio tra soluzioni interne e tiro perimetrale, evitando di concedere campo aperto agli avversari. Una sfida delicata tra due squadre a caccia di punti importanti: la Scandone vuole trasformare i segnali di crescita mostrati contro Latina in continuità, personalità e risultati anche in trasferta.