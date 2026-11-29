La Scandone Avellino torna al Pala Del Mauro dopo la trasferta di Lucca. Domenica 29 novembre alle ore 18:00 i biancoverdi affronteranno l’Allianz Pazienza Cestistica San Severo nell’undicesima giornata del girone B di Serie B Nazionale. La squadra di coach Ciro Dell’Imperio, a quota 8 punti, cercherà la quinta vittoria casalinga della stagione contro una formazione che ne ha 6 ed è reduce dal successo interno sulla Luiss Roma.

Il 94-85 contro i capitolini racconta bene il potenziale offensivo dei pugliesi. Sotto di un punto all’intervallo, San Severo ha ribaltato la gara con un 25-15 nel terzo quarto, chiudendo con 23 as- sist e cinque giocatori in doppia cifra. A dettare i ritmi è stato Diego Jordan Lucas, autore di 21 punti e 13 assist, davanti a Fabio Bugatti (17), Joaquín Sarmiento (16), Andrea Gattel (11) e Ric- cardo Romondia (10).

Al terzo anno sulla panchina giallonera, Massimo Bernardi ha confermato gran parte del gruppo che ha raggiunto i playoff nella scorsa stagione. Il capitano Fabio Bugatti, ala di due metri ed ex Vi- cenza, è il riferimento più esperto: per taglia e capacità di segnare anche da fuori, può creare pro- blemi sia vicino a canestro sia sul perimetro. Accanto a lui, Lucas alterna iniziativa personale e creazione per i compagni, mentre Romondia, playmaker classe 2005 arrivato da Fabriano dopo una stagione da 9,1 punti di media, offre a Bernardi un secondo gestore del pallone e una minaccia dall’arco.

Nel reparto lunghi, René Maurice Ndour porta centimetri e presenza a rimbalzo, mentre Joaquín Sarmiento, arrivato dall’Assigeco Piacenza, ha mostrato di poter aprire il campo: contro la Luiss ha chiuso con 5/5 da due e 2/2 da tre. Matteo Todisco e Matteo Morelli danno alternative nel ruolo di ala forte; sul perimetro, Andrea Gattel e Manuele Pezzani ampliano le rotazioni.

Per la Scandone, la prima chiave sarà contenere Lucas sul pick and roll senza scoprirsi sul perime- tro: limitare le sue penetrazioni e recuperare in tempo sui tiratori può togliere fluidità alla mano- vra pugliese. In attacco, dopo le 19 palle perse di Lucca, servirà maggiore precisione nella gestione dei possessi per sfruttare il lavoro a rimbalzo offensivo e ridurre le occasioni di contropiede avver- sarie. È su questi dettagli che i biancoverdi cercheranno di costruire la risposta davanti al proprio pubblico.