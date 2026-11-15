Scandone, al Del Mauro arriva Latina: biancoverdi a caccia del riscatto

La Scandone Avellino torna davanti al proprio pubblico per la nona giornata del campionato di Serie B Nazionale. Domenica 15 novembre, alle ore 18, al Pala Del Mauro, la formazione di coach Ciro Dell’Imperio ospiterà la Benacquista Assicurazioni Latina Basket, con l’obiettivo di reagire alla sconfitta nel turno infrasettimanale sul campo di Piombino.

I biancoverdi, fermi a sei punti, dovranno ritrovare solidità difensiva e continuità offensiva contro un’avversaria che arriva ad Avellino con 10 punti in classifica, reduce dal 72-64 casalingo contro Lucca. Un successo costruito nella ripresa: sotto 28-43 all’intervallo, Latina ha ribaltato l’inerzia con un terzo quarto da 24-8, mostrando capacità di reazione e concretezza nei possessi decisivi.

Affidata ad Andrea Paccariè, dopo la lunga esperienza del tecnico alla Luiss Roma, la squadra pontina ha rinnovato profondamente il roster, mantenendo alcuni riferimenti della precedente stagione e inserendo giocatori con trascorsi nelle categorie superiori.

La cabina di regia può contare su Ruben Zugno, arrivato dagli Herons Montecatini, e sul confermato Edoardo Di Emidio. Il primo aggiunge esperienza nella gestione dei ritmi e dei possessi; il secondo garantisce continuità alla costruzione del gioco, dopo essere stato il miglior assistman della squadra nella scorsa regular season. Zugno è stato anche il miglior marcatore nell’ultima vittoria, con 15 punti. Sul perimetro, Lorenzo Donadio rappresenta una delle principali soluzioni realizzative. Protagonista della salvezza di Nocera nella passata stagione, è rientrato contro Lucca dopo un infortunio, contribuendo con 13 punti. Al suo fianco figurano Gianmarco Arletti, proveniente da Cento, e il capitano Andrea Pastore, riferimento di esperienza e pericolosità dall’arco: contro Fabriano ha firmato una prestazione da 20 punti. Il reparto lunghi offre diverse possibilità di assetto.

Aleksa Nikolić, ala grande di 205 centimetri arrivata da Ruvo di Puglia, abbina produzione offensiva e presenza a rimbalzo: contro Roseto ha realizzato 31 punti e catturato 15 rimbalzi. Il brasiliano Leonardo Demétrio, già in Serie A con Pesaro, porta esperienza internazionale e qualità tecnica, mentre Curtis Nwohuocha assicura un riferimento vicino al ferro: nell’ultimo turno ha chiuso con 11 punti, 13 rimbalzi e tre stoppate. Completano le rotazioni Nikola Nonković, Ilario Simonetti e i giovani Gabriele Calò e Flavio Dellisanti.

Per la Scandone sarà fondamentale limitare le iniziative dei portatori di palla, proteggere l’area e chiudere i possessi con il controllo del rimbalzo difensivo. In attacco serviranno maggiore fluidità, una migliore selezione delle conclusioni e precisione nell’esecuzione, evitando i passaggi a vuoto pagati a Piombino.

Il Del Mauro torna così a essere il punto di ripartenza dei lupi, chiamati a trasformare la voglia di riscatto in una prestazione intensa e ordinata per tutti i quaranta minuti.