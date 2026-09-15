Scacco alla banda dei furti, il sindaco Gaeta ringrazia Procura e Carabinieri

AIELLO DEL SABATO- Il sindaco Sebastiano Gaeta ha voluto esprimere con un post pubblico sulla sua pagina social, il ringraziamento alla Procura della Repubblica di Avellino e ai Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino per l’operazione messa a segno all’alba di oggi con l’arresto di quattro soggetti, accusati di aver messo a segno ben 41 furti in abitazione in otto diverse province. L’ inchiesta nata dall’indagine dei Carabinieri della Compagnia di Solofra dopo una serie di raid messi a segno proprio ad Aiello del Sabato. E così il primo cittadino ha voluto ricordare come la sicurezza e la collaborazione con le forze dell’ordine restino in cima alle iniziative del Comune.

“La notizia di questa mattina dell’operazione dei Carabinieri della Compagnia di Solofra- ha scritto Gaeta- che ha portato all’arresto di quattro persone gravemente indiziate per una serie di furti in abitazione commessi in diverse province italiane, ci riguarda da vicino. Le indagini, infatti, sono partite proprio dai furti che avevano colpito Aiello del Sabato lo scorso gennaio. Voglio quindi rivolgere un sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, alla Stazione di Aiello del Sabato, alla Compagnia di Solofra e alla Procura della Repubblica di Avellino per il lavoro svolto, che ha consentito di ricostruire una rete criminale responsabile, secondo le accuse, di numerosi colpi. La sicurezza dei cittadini è una priorità. Come Amministrazione continueremo a fare la nostra parte, mantenendo alta l’attenzione e collaborando con tutte le Forze dell’Ordine”.