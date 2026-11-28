AVELLINO- Le indagini dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sulla rete di traffico internazionale di cocaina organizzata con trasferte settimanali in Spagna dal “broker” sessantanovenne Roberto Iannuzzi, alias “o volpino”, non si e’ sicuramente fermata con gli arresti scattati ieri e con il sequestro eseguito dai militari agli ordini del capitano Gianluca De Vivo dell’ultimo carico pronto a rifornire di cocaina più gruppi criminali della Campania, oltre ad essere impiegato nello spaccio al dettaglio. I militari che per due anni hanno seguito fino a Madrid e Barcellona, grazie anche alla rete di collaborazione messa in campo da Eurojust e dell’ufficiale di collegamento della Dsca (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga) a Madrid, danno ora la caccia ai proventi di questa intensa attività di narcotraffico. Per questo motivo, in concomitanza al blitz scattato tra Italia e Spagna poche ore fa, il pm antimafia Henry Jhon Woodcock, il magistrato che ha coordinato le indagini dei Carabinieri, ha firmato un decreto di perquisizione e di sequestro di materiale informatico, in cui si fa riferimento anche alla possibilità che il denaro accumulato dal gruppo di Iannuzzi e Aufiero possa essere custodito da “insospettabili”, terze persone che non sarebbero neppure indagate. Ma su questo fronte investigativo c’è ancora un lavoro da parte degli inquirenti, che ora vogliono chiudere il cerchio su ogni parte delle indagini. Intanto e’ attesa per gli interrogatori di garanzia che partiranno lunedì davanti al Gip del Tribunale di Napoli Giovanni Vinciguerra. Aerre