AVELLINO- “Un’operazione che conferma la determinazione delle nostre Forze dell’ordine e l’importanza della cooperazione internazionale nel contrasto al narcotraffico”. Questo il messaggio del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sull’operazione scattata tra Italia e Spagna da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino per disarticolare un gruppo dedito al traffico internazionale di cocaina. “Traffico internazionale di cocaina: 20 le persone arrestate dai Carabinieri del Comando provinciale di Avellino. L’indagine, condotta in collaborazione con le Autorità spagnole, ha permesso di ricostruire 15 importazioni di cocaina dalla Spagna per un quantitativo complessivo di 181,5 kg e oltre 40 episodi di cessione di ingenti partite di stupefacente. Individuata una rete di approvvigionamento con due basi logistiche nell’area di Barcellona e Madrid, da cui la droga veniva trasportata via terra in Italia e destinata alle piazze di spaccio irpine, nonché a quelle di Napoli e Caserta”.