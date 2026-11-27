AVELLINO- Un guadagno tra i quattro e i cinquemila euro sulla vendita all’ingrosso e molto più alta su quella al dettaglio, con maggiori rischi ovviamente (come dimostra l’epilogo della vicenda criminale) . E’ uno spaccato dell’operazione contro il narcotraffico eseguita dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino, quella che fotografa il prezzo di mercato della cocaina oggetto delle compravendite per quasi duecento chili, documentata dalle investigazioni di Dda di Napoli e Carabinieri. Un prezzo riferibile sia nella fase dell’acquisto che in quella della successiva vendita a terzi. Dalle indagini emerge come la cocaina è stata acquistata dal gruppo criminale a prezzo compreso tra i 22.000 e i 32.000 euro al chilo, con una differenza legata anche al periodo in cui veniva acquistata. Il prezzo invece della droga importata, se rivenduta in quantitativi superiori ad un chilo variava tra i 27.000/35.000 euro al chilo. Quindi un guadagno che poteva raggiungere una somma oscillante tra i 5.000 e i 6.000 euro ad ogni chilogrammo di cocaina. Il mercato preferito dall’organizzazione guidata prima insieme ai sodali di San Giuseppe Vesuviano e poi dal solo Roberto Iannuzzi era quello del cosiddetto “passamano”, ovvero vendere più di un chilo di sostanza. Ma nei documenti casi in cui la sostanza stupefacente destinata ad acquirenti “‘minori”, in quantitativi compresi tra i 100 e 200 grammi per volta (cd. spezzato), è stata rivenduta a prezzi compresi tra 35 e 37 curo al grammo, ottenendo un guadagno maggiore. Un elemento che è emerso nelle trattative che conduceva lo stesso Iannuzzi con i rifornitori del gruppo di Barcellona e poi di Madrid. Aerre