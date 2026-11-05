Scacchiera comunale, definiti i nuovi vertici delle partecipate

Partecipate, sbloccati i ruoli di vertice. Ad annunciarli durante la riunione dei capigruppo, il sindaco di Avellino Nello Pizza.

Nello specifico, la guida del Piano di Zona è stata affidata a Nunziante Picariello, primo cittadino di Capriglia Irpina ed esponente del Partito Democratico. Per quanto concerne la Grande Srl, la presidenza del consiglio è passata all’avvocato Daniela Petitto, che collaborerà con la commercialista Noemi Somma e con l’avvocato Massimo Mingarelli, quest’ultimo inserito per garantire la rappresentanza in quota Movimento 5 Stelle.