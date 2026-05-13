SAVE THE QUEEN: I Ballerini della Dancing Queen Pronti a Conquistare Barcellona

La Scuola di Ballo irpina Dancing Queen è in fermento e i suoi straordinari ballerini, veri gioielli del talento, sono pronti a brillare. Dopo aver conquistato il palco delle Nazionali di ballo a Roma l’8, 9 e 10 maggio, i giovani artisti della scuola hanno guadagnato il prestigioso Priority Pass per partecipare agli Europei di Ballo a Barcellona. Ogni ballerino della Dancing Queen non è solo un artista, ma un portatore di sogni e passione. La loro bravura, frutto di anni di dedizione e formazione, è ciò che rende la scuola unica nel suo genere. Ogni esibizione è un viaggio emozionante, dove ogni passo racconta una storia e ogni movimento esprime un’emozione. È questa unicità che distingue la Dancing Queen e permette di rappresentare al meglio il talento italiano nel mondo della danza. Insieme a OPES Danza, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, la scuola è impegnata a sostenere la crescita della danza in Italia.
Ecco i vincitori di Roma:
* Alessia Sesa
* Chiara Di Paolo
* Alessia Lomongiello
* Benedetta De Gruttola
* Antonia Perna
* Luca Murariu
* Antea Gramaglia
* Maria Nittoli
* Matilde Di Conza
* Federica Santoli
* Ylenia Donatiello
* Luz Mayano