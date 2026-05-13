SAVE THE QUEEN: I Ballerini della Dancing Queen Pronti a Conquistare Barcellona

La Scuola di Ballo irpina Dancing Queen è in fermento e i suoi straordinari ballerini, veri gioielli del talento, sono pronti a brillare. Dopo aver conquistato il palco delle Nazionali di ballo a Roma l’8, 9 e 10 maggio, i giovani artisti della scuola hanno guadagnato il prestigioso Priority Pass per partecipare agli Europei di Ballo a Barcellona. Ogni ballerino della Dancing Queen non è solo un artista, ma un portatore di sogni e passione. La loro bravura, frutto di anni di dedizione e formazione, è ciò che rende la scuola unica nel suo genere. Ogni esibizione è un viaggio emozionante, dove ogni passo racconta una storia e ogni movimento esprime un’emozione. È questa unicità che distingue la Dancing Queen e permette di rappresentare al meglio il talento italiano nel mondo della danza. Insieme a OPES Danza, ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI, la scuola è impegnata a sostenere la crescita della danza in Italia.

Ecco i vincitori di Roma:

* Alessia Sesa

* Chiara Di Paolo

* Alessia Lomongiello

* Benedetta De Gruttola

* Antonia Perna

* Luca Murariu

* Antea Gramaglia

* Maria Nittoli

* Matilde Di Conza

* Federica Santoli

* Ylenia Donatiello

* Luz Mayano