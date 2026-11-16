A Sassari all’ultimo respiro: l’Halley Campania Avellino Basket viola il parquet sardo

Al PalaSerradimigni l’Halley Campania Avellino Basket ha affrontato e battuto nella decima giornata del campionato di serie A2 OldWildWest il Banco di Sardegna Sassari con il punteggio di 67-68. Una partita difficile per la presenza di un avversario forte, che ha approcciato bene alla gara. Il primo periodo di gioco la Dinamo l’ha chiuso in vantaggio, ma soprattutto ha diminato a rimbalzo con 15 palloni catturati di cui 7 offensivi ed avendo l’opportunità di secondi tiri. Avellino dai secondi dieci minuti ha elevato l’attenzione difensiva, migliorato la presenza a rimbalzo e muovendo meglio la palla in attacco. Dopo un terzo quarto in controllo, Sassari è rientrata in gara ed il finale punto a punto ha visto poi gli irpini imporsi 67-68.

DI CARLO: «Secondo me abbiamo cominciato la partita con poca reattività. Abbiamo concesso, soprattutto nel primo quarto, sette rimbalzi d’attacco a Sassari: nonostante li costringessimo a sbagliare e li condizionassimo, non riuscivamo a controllare la battaglia a rimbalzo. Questo ha consentito a Sassari di andare avanti e a noi di dover inseguire. Siamo andati avanti nel corso della gara. Come in tutte le partite punto a punto, c’è stata la fase finale che ci ha visto gestire bene l’aspetto emotivo, mantenendo la lucidità per fare le cose giuste e portare a casa una vittoria per noi veramente molto, molto importante. Ci consente di allungare questa striscia positiva e, chiaramente, di rimanere nei piani alti della classifica”.

PRIMO QUARTO

Avvio di gara in cui Sassari parte meglio portandosi a condurre 7-3 con la schiacciata di Brooks, a cui risponde subito Owens con l’halley-hoop. La Dinamo ha il pallino del gioco, riesce a coinvolgere tutti gli uomini in fase offensiva ed a trovare tiri aperti, che regalano anche secondi possessi offensivi agli isolani. Al quinto minuto il punteggio è di 9-7 con Francis che commette anche il suo secondo fallo personale e va ad accommodarsi in panchina dando spazio a Della Rosa. Le difficoltà a rimbalzo, 15 quelli di Sassari contro i 5 dei biancoverdi e con una situazione falli poco favorevole, costringono Avellino a chiudere il quarto sotto 19-12.

SECONDO QUARTO

Nel secondo periodo Palumbo apre il quarto con un gioco da tre punti per il 19-15. Ma è la squadra di casa ad avere il pallino del gioco ed a punire le scelte difensive biancoverdi con Aromando ad essere un fattore offensivo per la Dinamo. Così gli irpini cambiando registro difensivo: iniziano a gestire meglio le rotazioni ed a tenere gli uno contro uno avversari ed arriva la parità 25-25 con una tripla di Mollura. Con Francis arriva anche il primo vantaggio irpino, 28-29. Il quarto termina con i biancoverdi avanti 33-36.

TERZO QUARTO

Un canestro di Owens apre il quarto con il 33-38 per Avellino. Sassari stringe le maglie difensive, i biancoverdi restano compatti e la gara resta in equilibrio, ma a condurla ora è la formazione ospite, che al quinto è avanti 39-45. Con un gioco in avvicinamento di Serpilli i biancoverdi toccano il +7 (40-47) e poi il massimo vantaggio prima con la tripla del +11 (41-52) di Zerini e poi con il 41-55 firmato da Serpilli. Il quarto termina con i biancoverdi avanti 46-55 con Sassari che chiude con un parziale di 5-0 a proprio favore.

QUARTO QUARTO

Il quarto viene subito interrotto da coach Di Carlo, per impedire il ritorno in gara di Sassari sul -7 (48-55). Sassari con Flood rientra di diritto in gara sul 51-55. Avellino risponde con un break di 5-0 firmato Serpilli – Campogrande con il punteggio fissato sul 51-60. Con la zona Sassari tenta di rompere il flusso offensivo avellinese, Brooks riporta sul -3 (62-65) Sassari. La gara viene impattata da Vitali sul 67-67 pari. A deciderla è poi un giro in lunetta di Francis per il 67-68 finale.

Banco di Sardegna Sassari – Halley Campania Avellino Basket 67-68 (19-12, 14-24, 13-19, 21-13)

Banco di Sardegna Sassari: Sean Flood 16 (3/4, 3/5), Simone Aromando 13 (5/8, 0/2), Joonas Riismaa 10 (2/4, 2/5), Jeff Brooks 9 (3/5, 1/2), Nicolo Nobili 7 (1/5, 1/2), Michele Vitali 5 (0/2, 1/5), Alessandro Grande 5 (0/0, 1/5), Riccardo Pisano 2 (1/1, 0/1), Diego Monaldi 0 (0/0, 0/3), Stefano Longo 0 (0/0, 0/0), Michele Cipriano 0 (0/0, 0/0), Paolo Fara 0 (0/0, 0/0)

Coach: L. Vitali

Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 28 9 + 19 (Michele Vitali7) – Assist: 21 (Sean Flood, Diego Monaldi 5)

Halley Campania Avellino Basket: Blake Francis 14 (4/8, 0/5), Tariq Owens 11 (4/6, 1/2), Mattia Palumbo10 (3/6, 1/4), Michele Serpilli 9 (3/4, 1/1), Giacomo Dell’agnello 7 (2/3, 1/1), Marco Mollura 5 (1/2, 1/6), Andrea Zerini 5 (1/1, 1/1), Luca Campogrande 4 (0/0, 1/3), Gianluca Della rosa 3 (0/0, 1/2), Emidio Zuccardi0 (0/0, 0/1)

Coach: Di Carlo

Tiri liberi: 8 / 11 – Rimbalzi: 25 4 + 21 (Giacomo Dell’agnello 6) – Assist: 20 (Mattia Palumbo 7)