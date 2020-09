Politica Sarno (M5S): datemi fiducia e cambieremo l’Irpinia 18 Settembre 2020

“Termina la campagna elettorale ma non finisce qui il mio impegno verso tutti quei progetti di sviluppo che possono cambiare in meglio la nostra terra”. Esordisce così la candidata alle Regionali, Maura Sarno, del Movimento 5 Stelle.

“Sono state settimane intense e piene di incontri dove ho avuto la possibilità di ascoltare le istanze dal territorio. Vivere in Irpinia oggi – prosegue la candidata – non è così semplice ma abbiamo le idee per affrontare una nuova stagione politica in cui Avellino e provincia possano contare con più forza all’interno del Consiglio Regionale della Campania”.

“Dobbiamo avere il coraggio di cambiare tutto e non eleggere gli stessi politici che ci rappresentano, senza risultati, da decenni a Napoli. La politica ha bisogno di un radicale rinnovamento nelle persone e quindi nelle idee”.

“È in arrivo – spiega Sarno – un importante flusso di denaro che dovremo saper impiegare in progetti di investimento che garantiranno il benessere dei nostri figli tramite il buon utilizzo dei fondi europei e anche soprattutto attraverso il Recovery Fund. Lavoro, ambiente, agricoltura e digitalizzazione sono stati gli argomenti della mia campagna elettorale e attraverso questi temi potremo pensare ad un ritorno importante degli investimenti produttivi in Irpinia e conseguente ripopolamento dei nostri borghi”.

“In questa campagna elettorale non ho mai attaccato nessun avversario politico – continua la candidata- perché sono sicura che la politica va fatta con proposte serie e concrete e non con sterili attacchi alle persone”.

“Adesso chiedo la vostra fiducia – conclude Sarno – perché solo così potremo cambiare la nostra amata Irpinia. Solo con il Movimento 5 Stelle possiamo riuscirci perché se lo diciamo, lo facciamo veramente! Datemi fiducia in quanto donna e imprenditrice che con forza e coraggio crede ancora nello sviluppo della nostra terra”.