Santo Stefano del Sole protagonista della Notte della Luna della NASA

Santo Stefano del Sole si accende di scienza e meraviglia. Il comune, guidato dal sindaco Gerardo Santoli, è orgoglioso di annunciare la sua partecipazione ufficiale alla Notte Internazionale dell’Osservazione della Luna (International Observe the Moon Night), il prestigioso evento di portata mondiale patrocinato dalla NASA.

L’appuntamento è fissato per sabato 19 settembre 2026, a partire dalle ore 20:30, presso il piccolo anfiteatro della villetta comunale.

Una serata speciale, aperta a grandi e piccoli, pensata per unire la comunità e gli appassionati sotto il segno dell’astronomia. L’iniziativa offrirà a tutti i partecipanti l’opportunità di riscoprire la bellezza del nostro satellite naturale, osservare il cielo notturno e approfondire la conoscenza scientifica dello spazio in un contesto di festa e condivisione.

Il paese irpino diventerà così il punto d’incontro locale di una grande rete globale che unisce centinaia di piazze e osservatori in tutto il mondo.

Per scoprire di più sull’iniziativa, esplorare le risorse utili e conoscere i dettagli del programma globale, è possibile visitare il sito ufficiale go.nasa.gov/ObserveTheMoon.

È inoltre possibile guardare il video di presentazione dell’evento al seguente link: https://youtu.be/H-ZGfW1EAXk.