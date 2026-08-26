A Santo Stefano del Sole arriva l’Avellino Calcio

SANTO STEFANO DEL SOLE – Proseguono a pieno ritmo i festeggiamenti in onore di San Vito Martire. Giovedì 27 agosto sarà un’altra giornata ricca di appuntamenti istituzionali, sportivi e culturali destinati a coinvolgere l’intera comunità.

Il programma prenderà il via alle 18 presso la suggestiva Cappella di San Giovanni con il convegno dal titolo “Costruiamo Gentilezza”, un momento di riflessione e confronto sulle tematiche del rispetto, della comunità e del valore sociale della gentilezza, che vedrà la partecipazione straordinaria di illustri relatori: Gerardo Santoli, Anna Vitiello, Gianfranco Fiore e l’artista Fiorenza Calogero.

A seguire, alle 20, in Piazza del Sole il borgo si tingerà di biancoverde per la super sorpresa dell’US Avellino Calcio: una delegazione ufficiale del club incontrerà tifosi e famiglie per una sessione di foto e autografi. L’evento rappresenterà anche un’importante tappa per i collezionisti: in piazza sarà infatti attivo il punto timbro del Passaporto Irpino, disponibile il 27, 28 e 29 agosto.

La serata culminerà con l’atteso appuntamento musicale delle Ebbanesis. Il celebre duo salirà sul palco per trascinare la piazza con la sua energia e i suoi successi, tra cui il tormentone “Stefano Puortace a Sanremo”, brano dedicato a Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival della canzone italiana. L’Amministrazione Comunale e il Comitato Festa invitano cittadini, turisti e appassionati a partecipare numerosi a tutti gli appuntamenti in programma.