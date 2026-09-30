Sant’Angelo dei Lombardi, successo per il Premio Nazionale “Eccellenze Irpine 2026”

Echi di stampa, notizie ed immagini, rendono sempre più prestigiosa la cerimonia di premiazione ed il valore stesso del Premio Nazionale “Eccellenze Irpine 2026”, tenuta a Sant’Angelo dei Lombardi, nel Centro Sociale “Don Bruno Mariani”, concesso dell’Amministrazione Comunale, ha fatto registrare uno straordinario successo di pubblico e di partecipanti, con autorevoli e qualificanti presenze.

Ideato e promosso dalla Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, con patrocinio del Comune, della Confraternita di Misericordia, dell’Impresa Sociale Carmasius e della Confartigianato di Avellino, il Premio Nazionale “Eccellenze Irpine” ha ricevuto la consacrazione di evento tra i più significativi e prestigiosi della regione. Nonostante la concomitanza di tante iniziative in provincia molto importanti, l’auditorium si è riempito di cittadini di Sant’Angelo dei Lombardi e del territorio circostante, di autorità alcuni sindaci, rappresentanti delle istituzioni, professori del mondo della cultura, dell’Università, dell’imprenditoria, dell’associazionismo, familiari e amici dei premiati.

Il “parterre” è stato di spessore, di grande prestigio, di una umanità diffusa, impegnata nella ricerca e recupero di radici, di identità e senso di appartenenza, anche attraverso le storie, la vita dei personaggi premiati.

Infatti in questa direzione è impegno costante e coerente, l’azione della Pro Loco di promuovere la storia, il recupero e la salvaguardia delle radici della nostra Comunità facendo memoria delle testimonianze di persone che sono emerse o distinte nei vari campi culturale, sociale ed imprenditoriale, oppure che si sono spese nelle istituzioni o nel privato nella valorizzazione e promozione della nostra Comunità e dell’Irpinia.

Particolare prestigio e tono ha portato alla manifestazione la presenza della dott.ssa Giuseppina Zarra, ministro plenipotenziario ed ex ambasciatrice, dell’imprenditore e presidente emerito degli industriali Giuseppe Bruno, del Prof. Toni Iermano, del Prof. Giuseppe Acocella, del Prof. Vincenzo Lucido del Pof.Pietro Caterini, della imprenditrice Milena Pepe, prof. Pietro Cerreta scienziato, dei magistrati Raffaello Magi e Oscar Magi, del Prof. Francesco Saverio Lucido del Prof. Roberto Grassi, il Prof. Franco Di Cecilia, assessore provinciale, che ha portato il saluto del Presidente della Provincia, del Prof. Giuseppe Silvestri del Prof. Franco Tarullo, dei Sindaci di Cervinara Filuccio Tagredi, di Andretta prof. Giuseppe Guglielmo, della Direttrice del Distretto Sanitario Dott.ssa Imma Giusto della consigliera comunale Rossana Sena dott. Franco Mangialardi , il Colonnello Franco Fasano, del Dirigente del Commissariato di P.S. dott. D’Elia, del Capitano Compagnia Carabinieri Vitolo, l’attrice Valeria Vaiano , l’ing. Felice Antonio Garofalo. l’arch. Rosalia Castellano, dott.ssa Tina Gargano,l’avv. Enzo Forte, con la moglie Pina Gargano, la Prof.ssa Angela Pastena, ecc.ecc.

Sono già stati individuati e segnalati tanti altri personaggi che saranno premiati e ricordati affinché la loro testimonianza, il loro impegno e il loro valore culturale, etico e morale possano essere additati alle giovani generazioni per la costruzione di un mondo migliore a misura d’uomo. Ha scandito i tempi degli interventi, la voce stupenda della bravissima vocalist Hera Guglielmo. Erano presenti giornalisti, commentatori, cinereporter, operatori tv e YouTuber. Ha coordinato l’organizzazione, la ricerca e la presentatrice delle motivazioni Prof. Ramona Del Priore . Tra i tanti che hanno collaborato, i giovani del Servizio Civile Caterina Fischetti e Francesco Cetta, Giuseppe De Vito, Incoronata Matteo, Rebecca Caputo ,ecc.ecc.

Molto toccanti i ricordi e la celebrazione di persone scomparse, distinte per intelligenza, sensibilità, rigore morale e generoso altruismo: Don Bruno Mariani, Erio Matteo, Franco Mocella, Gabriele Lucido, Gaetano Imbriano, Pino Petito e Gino Nicolais.

Forte e signicativa l’indicazione di persone con premio con Menzione Speciale: Giuseppe Rossi, Antonio Di Filippo, Antonio Emolo, Lello Centoletti. Ecco di seguito l’elenco completo dei premiati per l’edizione 2026:

Premiati di “Eccellenze Irpine”:

● Dott.ssa Giuseppina Zarra, ambasciatrice e ministro plenipotenziario;

• Dott. Giuseppe Bruno, imprenditore e già presidente degli Industriali Irpini;

• Ing. Pietro Caterini e Istituto Agrario “Francesco De Sanctis” di Avellino;

• Dott. Antonio Corbo, giornalista, editorialista del quotidiano “la Repubblica” e commentatore TV assente : il riconoscimento verrà consegnato in altra occasione, già programmata. All’On. Prof. Ortensio Zecchino e On. Mario Sena, assenti, impegnati altrove, il riconoscimento verrà consegnato in altra occasione.

• Dott. Giovambattista Capasso, medico specialista, docente universitario e ricercatore internazionale;

• Dott. Alfonso Fasano, professore universitario a Toronto e Milano,ricercatore;

• Dott. Gianni Festa, giornalista, editorialista e fondatore del quotidiano “Il Corriere dell’Irpinia”;

• Prof. Pietro Guglielmo, storico, scrittore e presidente della Pro Loco di Andretta;

• Prof. Toni Iermano, professore universitario, scrittore e storico della letteratura;

• Milena Pepe, con la Tenuta Cavalier Pepe, imprenditrice di successo, eccellenza produttiva e ambasciatrice dell’Irpinia;

• Dott. Raffaelo Magi, magistrato e consigliere della Corte Suprema di Cassazione;

• Prof. Liliana Taddeo, docente, musicista, cantautrice, ricercatrice, musicologa e scrittrice;

“Alla memoria” –Personaggi scomparsi che hanno onorato i valori, la storia e la dignità dell’Irpinia:

• Don Bruno Mariani, sacerdote, educatore e testimone autentico di una Chiesa vicina agli uomini e alla comunità;

• Dott. Francesco Saverio Matteo, intellettuale, giornalista, scrittore e appassionato protagonista della vita politica e civile;

• Francesco Mocella, uomo di impegno civile e di profonda sensibilità politica e umana;

• Gabriele Lucido, straordinario esempio di altruismo, umanità e gratuito servizio, disinteressato, al prossimo;

• Gaetano “Ninì” Imbriano, uomo di Stato, straordinario esempio di coraggio, umanità e senso del dovere;

• Prof. Luigi “Gino” Nicolais, scienziato, professore universitario, ministro e presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

• Giuseppe “Pino” Petito, in ricordo di una vita vissuta con operosità, generosità e profondo senso della comunità, ambasciatore dell’Irpinia e dei suoi valori nell’Agro Pontino.

Nell’ambito del Premio “Eccellenze Irpine”, Menzione speciale a:

• Prof. Antonio Emolo scienziato e professore universitario;

• Dott. Antonio Di Filippo medico specialista pediatra, impegnato nel sociale, protagonista dell’assistenza ai bambini durante e dopo il terremoto dell’80;

• Dott. Giuseppe Rossi, brillante regista, sceneggiatore e produttore;

• Raffaele “Lello” Lello Centoletti, imprenditore con animo solidale, innamorato dell’Irpinia.

Sono stati individuati e segnalati tanti altri personaggi che saranno, di volta in volta, premiati e ricordati affinché la loro testimonianza, il loro impegno e il loro valore culturale, etico e morale possano essere additati alle giovani generazioni per la costruzione di un mondo migliore, di una società a misura d’uomo.

La Pro Loco Alta Irpinia di Sant’Angelo dei Lombardi, si distingue nel panorama complessivo del volontariato, avendo scelto da sempre un target di qualità culturale e morale che viene diffusamente apprezzato. Oggi, ancor più che in passato, è impegnata nell’ambito del Comitato per la difesa e la promozione delle aree interne.

Anche per questo, è stato fatto riferimento alle Eccellenze Irpine, patrimonio straordinario della nostra terra che spesso è costretto ad emigrare, è stato fatto riferimento alla necessità della qualità vita tale da consentire la permanenza dei giovani se non addirittura il ritorno.